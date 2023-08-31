輸入外勞｜潭尾外勞宿舍2年後到期　發展局正物色長期宿舍

建造業首批外勞預計10月來港，建造業議會正改建元朗潭尾社區隔離設施作「中央宿舍」，供建造業外勞入住，該中央宿舍將提供約2,000個單位，容納7,000至8,000名外勞居住，預計10月啟用。發展局表示，潭尾的中央宿舍為期兩年，只能作短期宿舍，故發展局同時物色其他用地作為較長期的中央宿舍用途。 根據土木工程拓展署提交城規會的文件，改劃時期僅至2025年10月31日。

發展局表示，為免輸入勞工對本地基層住房供應構成壓力，故輸入外勞計劃要求僱主需安排外勞入住總承建商申請人轄下的建造工地或政府安排的中央宿舍，包括「潭尾短期宿舍」，該短期宿舍將交由建造業議會負責建造和營運，相關僱主需繳交租金，以支付建造和營運中央宿舍的成本。為確保潭尾短期宿舍運作暢順及不會對附近社區構成影響，議會將制定出入、交通 、衞生、環境等運作安排，並擬定規則及要求。

潭尾短期宿舍由方艙單位改裝而成

潭尾短期宿舍由改裝逾2,000個方艙單位而成 ，改建工程將保留大部分現有組合式房間及相關輔助設施，可縮短施工要求及時間。除住宿設施外，潭尾短期宿舍會提供公共活動空間、多用途室、洗衣房、洗手間及浴室等，並在不同位置提供不少於27個旅遊巴上落客位。預計宿舍總樓面住用面積約為3.8萬平方米，將提供約2,000個單位，可容納7,000至8,000人。