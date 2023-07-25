輸入外勞｜潭尾外勞「中央宿舍」設27旅遊巴泊位　2300單位容納9000工人　

顧問公司提交的文件指，隨著香港疫情逐漸受控，社區隔離設施已處於備用狀態，為充分利用現有資源及設施，擬將現有元朗潭尾社區隔離設施改為擬議臨時「中央宿舍」，建議保留大部分現有組合式房間及相關設施。建議地積比率約為0.36倍，總樓面面積約為39,240平方米，共有81座一層高建築物，將提供約2,300個單位，目標人口約為不多於9,000人；地盤的員工辦公室等非住宅設施將會原址保留。

建造業輸入外勞計劃本月17日至下月16日接受申請，發展局收到申請後將於兩個月內審批，預計首批外勞10月來港。建造業議會正改建元朗潭尾社區隔離設施作「中央宿舍」，供建造業外勞入住。土木工程拓展署委託顧問公司，向城規會申請將元朗潭尾社區隔離設施改作「中央宿舍」，直至2025年10月31日。

提供約27個旅遊巴泊位

根據規劃，地盤內會提供多用途室、用餐室、洗手間及更衣室等，並在地盤的三個位置提供約27個旅遊巴上落客位。

申請地點屬於《南生圍分區計劃大綱核准圖編號S/YL-NSW/8號》的「其他指定用途(綜合發展包括濕地修復區)」和「自然保育區」地帶內。文件指出，發展以臨時形式進行，不會對地帶內土地用途的規劃意向帶來長遠影響，並已就項目作多項技術影響評估，證明不會對交通、環境、供水、排水和污水系統方面造成不良影響。