輸入外勞｜稱快將公布方案　李家超：僅屬輔助及非永久性 (持續更新)

【10:10更新】行政長官李家超今(13日)在行會前見傳媒，談到輸入外勞問題。他表示，香港在抗擊疫情後全面通關，市道回復暢旺，他即將公布解決勞工短缺方案，以應對目前勞工短缺問題，惟大原則是保障本地工人權益，強調措施僅屬輔助性及非永久性。

李家超指，輸入勞工的大原則是保障本地工人利益，包括一、保障本地勞工就業優先，輸入勞工只針對人手明顯不足行業；二、保障本地勞工收入，外勞工資不可以低於相關工作工資的中位數；三，以培育及增加本地勞工為主，重申引入外勞僅屬輔助性及非永久性措施，政府會繼續加強職業教育和培訓工作，著力培訓本地工作，吸引工作重投勞工市場，並以多元措施減少人力短缺，包括與業界商討擴大招聘等。

對於有指政府擬繞過勞顧會審批，直接輸入外勞。李家超稱，在輸入外勞過程中，當局有與不同業界溝通，亦重視勞顧會的角色，重申輸入外勞是經過詳細判斷，亦是有限度及只針對個別行業。他補充，若不處理勞工嚴重短缺問題，不但會令行業服務的質量變差，本港的經濟發展及競爭力亦會受影響，牽連整個社會。

將公布私人發展商參建資助房房計劃細節

他又提到，現時香港亦面臨土地房屋問題，政府昨日宣布北部都會區統籌辦事處成立，已要求北部都會區統籌辦事處於今年內制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃，而且政府亦很快敲定及公布私人發展商參與興建資助屋房先導計的落實細節方案，以提速、提量及提效為目標，增加整體資助房屋供應的效能。