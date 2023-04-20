輸入外勞｜立法會通過放寬議案　孫玉菡：兩年間少10萬勞動人口

本港近年掀起移民潮，勞動力出現外流問題，社會有聲音要求輸入外勞。立法會今日(20日)就大比數通過輸入外勞的議員議案。議案由自由黨邵家輝提出，他要求政府為不同行業輸入外勞，同時推出計劃，容許大灣區外勞即日往返本港及居住地。

勞工及福利局局長孫玉菡發言時指，本港勞動人口下降較推算的跌勢更為急速，去年第四季本地勞動人口346萬人，較兩年前減少超過10萬人，全靠相當多60歲或以上年長人士進入勞動市場，整體淨跌幅才可控制在10萬人左右。他強調政府會在保障本地就業優先的前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，以紓緩個別行業或工種人手短缺的問題。

孫玉菡：每天想方設法 「扭毛巾」

孫玉菡指，政府的人力政策以本地人才為主，而且每天每刻都想方設法盡可能發掘本地潛在勞動力，形容工作有如「扭毛巾」，希望盡量扭出水份，確保有足夠的人力、水分，但勞動參與率難以在兩地間直接比較，正如毛巾扭出的水份，亦會因氣候溫度和濕度不同而有差別。