輸入外勞｜立法會通過放寬議案　孫玉菡：兩年間少10萬勞動人口

本港近年掀起移民潮，勞動力出現外流問題，社會有聲音要求輸入外勞。立法會今日(20日)就大比數通過輸入外勞的議員議案。議案由自由黨邵家輝提出，他要求政府為不同行業輸入外勞，同時推出計劃，容許大灣區外勞即日往返本港及居住地。
勞工及福利局局長孫玉菡發言時指，本港勞動人口下降較推算的跌勢更為急速，去年第四季本地勞動人口346萬人，較兩年前減少超過10萬人，全靠相當多60歲或以上年長人士進入勞動市場，整體淨跌幅才可控制在10萬人左右。他強調政府會在保障本地就業優先的前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，以紓緩個別行業或工種人手短缺的問題。
孫玉菡：每天想方設法「扭毛巾」
孫玉菡指，政府的人力政策以本地人才為主，而且每天每刻都想方設法盡可能發掘本地潛在勞動力，形容工作有如「扭毛巾」，希望盡量扭出水份，確保有足夠的人力、水分，但勞動參與率難以在兩地間直接比較，正如毛巾扭出的水份，亦會因氣候溫度和濕度不同而有差別。
提出議案的邵家輝指，收到包括旅遊業、零售界等反映欠缺數以萬計的人手，強調人手短缺會影響本港的復甦情況，亦影響政府推展「你好香港」的工作。飲食界張宇人等亦支持輸入外勞，指人手短缺令食肆經營困難，長遠削弱香港的競爭力。他批評工會代表把輸入外勞「妖魔化」，為僱主扣上刻薄的帽子，認為現時即使老闆願意支付更高人工，亦吸引不到人來工作，因為他們擔心人工高會影響輪候公屋。
勞聯周小松：從不一刀切反對輸入外勞
工聯會陳穎欣就反對議案，認為盲目輸入外勞會削弱本港勞工就業，政府應該改善勞工待遇，包括工資及工時。勞聯周小松稱，從不會一刀切反對輸入外勞，只要經過準確評估，確定有輸入外勞的需要，完全可以循現行機制「補充勞工計劃」處理。惟他補充，現時「補充勞工計劃」有26個不可輸入外勞工種，全部是一些入職門檻較低的行業，相關行業工人議價能力低，一旦輸入外勞，憂僱主會失去聘請本地員工的動力。