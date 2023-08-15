輸入外勞｜航空業界預計首批外勞約10月抵港培訓　聖誕上班

航空業輸入勞工計劃第一輪申請的審批完成，當局批准28間公司共2841個配額，地勤佔近4分1。香港航空公司服務商協會主席劉敏儀在電台節目說，未來一兩周會與招聘公司落實程序，如一切順利，希望首批外勞可在今年10至11月到港，並接受約1至2個月培訓，最理想是趕及聖誕旺季上班，否則要等到明年初才可正式上班。
航空業界﹕會繼續進行本地招聘
劉敏儀續指，業界對輸入外勞計劃表示歡迎，但相信不少公司都是先「試水溫」，透過第一輪計劃，理順相關流程。她表示不同公司的需求及安排不同，要分批培訓，所以估計外勞需要分批到港。她指業界早前已經接觸內地招聘機構，但每間的服務範疇和收費不同，所以很多公司仍然在選擇哪間招聘機構較合適，亦要考慮員工住宿和交通配套等。她重申會繼續進行本地招聘，希望本地員工和外勞可以融合工作。
空運業界﹕看好本港長遠發展 料大灣區青年有興趣
另一方面，輸入勞工計劃首輪申請中，倉務處理員及貨站服務員的206個配額全數批出。香港空運貨站行政總裁鄺永銓在同一電台節目說，本港貨運在新冠疫情期間非常繁忙，貨運業人手短缺的問題嚴重，支持引入外勞。他亦指在空運貨站中，最需要的人手是貨站服務員，但強調一定以招聘本地勞工優先。
鄺永銓又說看好空運行業長遠發展，會繼續與內地中介公司聯絡，深入探討外勞的培訓和住宿安排，預計今年第四季前會落實。他又相信本港空運業有前景，認為大灣區青年對本港空運有興趣，預計當第二輪輸入外勞計劃展開都會繼續申請。