輸入外勞｜航空業界預計首批外勞約10月抵港培訓　聖誕上班

航空業輸入勞工計劃第一輪申請的審批完成，當局批准28間公司共2841個配額，地勤佔近4分1。香港航空公司服務商協會主席劉敏儀在電台節目說，未來一兩周會與招聘公司落實程序，如一切順利，希望首批外勞可在今年10至11月到港，並接受約1至2個月培訓，最理想是趕及聖誕旺季上班，否則要等到明年初才可正式上班。

航空業界﹕會繼續進行本地招聘

劉敏儀續指，業界對輸入外勞計劃表示歡迎，但相信不少公司都是先「試水溫」，透過第一輪計劃，理順相關流程。她表示不同公司的需求及安排不同，要分批培訓，所以估計外勞需要分批到港。她指業界早前已經接觸內地招聘機構，但每間的服務範疇和收費不同，所以很多公司仍然在選擇哪間招聘機構較合適，亦要考慮員工住宿和交通配套等。她重申會繼續進行本地招聘，希望本地員工和外勞可以融合工作。