輸入外勞｜航空業28間公司首輪獲批2841個配額　地勤批出配額佔近4分1

運輸及物流局完成審批航空業輸入勞工計劃第一輪申請公布結果，28間公司中，共2,841個配額獲批，涉及全部10個容許輸入的工種，佔計劃6,300個配額上限的45%。

根據結果，輸入最多的工種是地勤人員，批出719個配額，佔全部配額的4分1；機坪服務員和機艙工作員，分別批出445和366個配額；飛機維修技工／技術員共批390個；飛機拖車司機共30個；牽引車司機共306個；倉務處理員／貨站服務員共206個；機械／升降台操作員共193個；客戶服務員共90個；維修員共96個。

未獲批申請包括不符合比例

政府表示，未獲批的申請包括不符合指定工種和本地員工與外勞比例，以及申請人未就申請配額的職位進行本地招聘。此外，一宗申請因計劃提供的工資，低於工種工資中位數而未獲批准。

運輸及物流局發言人說，期望輸入勞工盡快到港接受培訓及投入工作，以紓緩航空業人手嚴重短缺的問題，並支持行業持續復蘇；運輸及物流局和機管局亦會繼續就計劃的相關事宜聽取小組的意見，並密切監察實施情況，亦會適時公布第二輪申請詳情。

輸入外勞計劃於2023年6月通過，政府當時表示，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許航空業申請輸入勞工，填補10個指定工種下的前線非管理級職位空缺，配額上限為6,300個。