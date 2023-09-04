輸入外勞｜補充勞工優化計劃今起接受申請　徐英偉：酒店業缺人「好離譜」

勞工處「補充勞工優化計劃」今日起接受申請，髮型師、售貨員、收銀員、侍應等26個工種將容許輸入外勞。批發及零售界立法會議員邵家輝在電台節目表示，不同行業均欠缺人手是不爭的事實，他估計所屬的零售業欠逾一成人手，即是大約3、4萬人，而當中每個崗位都有空缺，包括前線、上貨員、倉務員、文員等。他希望計劃能為業界補充人力，相信現時申請程序壓縮至3個月，亦容許安排外勞在內地居住，將吸引不少僱主申請計劃。但他指確實反應仍要視乎申請程序是否容易和暢順，而業界都是抱著嘗試的心態，相信勞工處會做好把關。

徐英偉估計酒店業欠缺9千人

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉在同一電台節目形容，業界缺人缺得「好離譜」，估計欠缺9,000人，主要是房務員、餐飲侍應及前台接待員，當中甚至令不少酒店房間無法使用做生意。他指由於聘請外勞的成本比聘請本地人高，業界初步希望申請2,000名外勞，每個工種約佔三成多。

徐英偉續指，目前仍未決定如何為外勞安排住宿，但處方容許他們在內地居住，靈活性較大。另外，也要為外勞安排培訓，希望他們的表現能達到本地水平。他又表示，規模較小的酒店要輸入外勞的困難可能會較大，但更大考慮是經濟前景不明朗。而輸入外勞只是中期方案，不能長遠解決本港出生率下降及勞動人口減少等結構性問題，他希望政府會推出其他人口政策或吸引人才方案。