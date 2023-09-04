熱門搜尋:
颱風海葵 麥當勞 福島核污水 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 梁朝偉 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 鬼節 深圳好去處
返回
本地
2023-09-04 11:45:49

輸入外勞｜補充勞工優化計劃今起接受申請　徐英偉：酒店業缺人「好離譜」

分享：
輸入外勞｜補充勞工優化計劃今起接受申請　邵家輝料業界欠逾1成人手(資料圖片)

輸入外勞｜補充勞工優化計劃今起接受申請　邵家輝料業界欠逾1成人手(資料圖片)

勞工處「補充勞工優化計劃」今日起接受申請，髮型師、售貨員、收銀員、侍應等26個工種將容許輸入外勞。批發及零售界立法會議員邵家輝在電台節目表示，不同行業均欠缺人手是不爭的事實，他估計所屬的零售業欠逾一成人手，即是大約3、4萬人，而當中每個崗位都有空缺，包括前線、上貨員、倉務員、文員等。他希望計劃能為業界補充人力，相信現時申請程序壓縮至3個月，亦容許安排外勞在內地居住，將吸引不少僱主申請計劃。但他指確實反應仍要視乎申請程序是否容易和暢順，而業界都是抱著嘗試的心態，相信勞工處會做好把關。

輸入外勞｜補充勞工優化計劃今起接受申請 徐英偉：酒店業缺人「好離譜」(資料圖片)

輸入外勞｜補充勞工優化計劃今起接受申請 徐英偉：酒店業缺人「好離譜」(資料圖片)

徐英偉估計酒店業欠缺9千人

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉在同一電台節目形容，業界缺人缺得「好離譜」，估計欠缺9,000人，主要是房務員、餐飲侍應及前台接待員，當中甚至令不少酒店房間無法使用做生意。他指由於聘請外勞的成本比聘請本地人高，業界初步希望申請2,000名外勞，每個工種約佔三成多。

徐英偉續指，目前仍未決定如何為外勞安排住宿，但處方容許他們在內地居住，靈活性較大。另外，也要為外勞安排培訓，希望他們的表現能達到本地水平。他又表示，規模較小的酒店要輸入外勞的困難可能會較大，但更大考慮是經濟前景不明朗。而輸入外勞只是中期方案，不能長遠解決本港出生率下降及勞動人口減少等結構性問題他希望政府會推出其他人口政策或吸引人才方案。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受