輸入外勞｜逾1300航空業外勞到機場工作　近七成本地工對前景感悲觀

本港近年出現移民潮及人口結構變化，政府積極搶人才以及推出輸入勞工計劃，以填補行業人手不足情況。當中航空業輸入勞工計劃兩輪申請已批出5,823個配額，目前已有逾1,300名外勞到香港機場工作。香港民用航空事業職工總會就此進行一項調查，發現67%本地機場員工對就業前景感到悲觀，希望政府保障本地工人就業優先，並重點放在培養本地人才及改善薪酬福利待遇。

調查以問卷方式在4月中進行，回收有效問卷約300份。結果顯示，30%受訪的機場工友對就業前景感到悲觀，37%更感到非常悲觀。在輸入外勞後，76%受訪者認爲公司減少招聘本地勞工，41%認爲公司減少使用外判員工。而在薪金方面，66%機場員工的收入(包括超時工作工資)較輸入勞工前有不同程度的減少，佔比最大的是26%員工的工資減少了三成或以上，其次是20%員工的工資減少20%至29.9%，18%員工工資減少10%至19.9%。

另外，調查顯示外勞在進入機場工作時存在諸多問題，74%受訪者指外勞工作時並不熟悉機場安全知識，69%人認爲與外勞語言不通，存在溝通障礙，加上外勞往返通勤時間普遍較長，休息時間不足，難以保證工作質量。民航工會指，一味的輸入外勞看似填補了空缺職位，實則難以解決核心問題。而且，逾七成受訪者OT時數減少，變相減少收入。

民航工會：冀保障本地工人優先

民航工會副主席葉以勒表示，希望政府保障本地工人就業優先，並將重點放在培養本地人才。航總工會主席黎彩萍指，政府不應忽視本地員工變相減少的薪酬待遇，強調一味的考慮輸入外勞，但不檢討本地員工低於市場水平的薪酬待遇是極不合理，亦不利於機場的長期發展。