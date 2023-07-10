輸入外勞｜運輸業下周起接受申請名額八千　林世雄：最快第四季赴港工作

政府批准運輸業界輸入外勞，包括航空業6,300人、公共小巴和旅遊巴1,700名司機，下周一(17日)起接受申請。運輸及物流局局長林世雄今日(10日)表示，若業界能提供足夠資料，估計可在一至兩個月內完成審批，預計最快今年第四季有運輸業外勞來港工作，又指當局未有限制輸入外勞的年齡，僱主可因應工作性質自行決定。

將約見業界解釋申請手續

運輸及物流局今日公布，下周起接受運輸業申請輸入外勞，有意引入外勞司機的公共小巴和公共巴士客運營業證持有人，需在下周一(17日)至下月7日期間向運輸署申請和遞交所需文件。申請期內，運輸署會約見業界代表，解釋申請手續和運作細節，並會設立查詢專線協助和接受預約辦理申請。外勞申請會由運輸及物流局、運輸署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組審批，然後由運輸署署長決定。

至於航空業的外勞，可輸入的指定工種為人手短缺最嚴重的地勤人員、機艙工作員、飛機維修技工或技術員等10項機場前線工種。機管局周三(12日)會為業界舉行簡介會，講解申請手續和運作細節，申請人要在下周一至本月30日期間向機管局交文件，然後由運物局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組會審批，再交運物局常任秘書長決定。