輸入外勞｜運輸署批出98宗輸入勞工計劃首輪申請

計劃的第一輪申請期為7月17日至8月7日，其間接獲118宗申請涉及共1,601個輸入勞工配額，涵蓋公共小巴司機及客車司機。經運輸及物流局、勞工處和運輸署代表組成的跨部門聯絡小組審議後，運輸署署長決定批准98宗申請，發放共969個配額，當中15宗申請因不符合全職本地員工與輸入勞工比例要求，申請配額未能全數獲批。

16宗申請不符合計劃的其他基本要求

另外，除了四宗申請已由申請者撤回，其餘16宗申請因不符合計劃的其他基本要求而未獲批准，包括未能符合進行本地招聘的規定、未能符合全職本地員工與輸入勞工比例要求及申請人未持有有效的客運營業證。

期望輸入勞工盡快到港接受培訓

運輸署發言人表示，期望輸入勞工盡快到港接受培訓，考取相關的本地駕駛執照及投入工作，以紓緩公共小巴及客車行業人手嚴重短缺的問題，維持公共交通服務的可靠性。此外，運輸署會為成功獲批配額的申請人安排簡介會以協助他們處理輸入勞工到港接受駕駛訓練，考取及申領駕駛執照的後續安排。