輸入外勞｜邵家輝稱各行業請不夠人　倡效法澳門從大灣區輸入勞工

邵家輝建議政府可從大灣區輸入勞工，憂心若本港不盡快輸入外來人力，會影響香港發展。(資料圖片)

香港與內地及海外全面通關後，人手短缺問題近來惹來關注。立法會批發及零售界議員邵家輝今日(4日)在電台節目指，本港邁向全面復甦，各行各業均缺乏人手，他建議政府可從大灣區輸入勞工，憂心若香港不盡快輸入外來人力，會影響香港發展。

逾九成批發零售商支持輸外勞

邵家輝指，800間受訪的批發或零售商中，近85%認為人手長期短缺或招聘困難，約91%支持輸入外勞，現時各行各業均缺乏人手，企業只能透過不斷加薪留住員工，惟本港剛剛開始復常，不少公司的生意尚未復甦，假如不能將成本轉嫁給消費者，可能要被迫放棄經營。