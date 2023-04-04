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2023-04-04 12:38:55

輸入外勞｜邵家輝稱各行業請不夠人　倡效法澳門從大灣區輸入勞工

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邵家輝建議政府可從大灣區輸入勞工，憂心若本港不盡快輸入外來人力，會影響香港發展。(資料圖片)

邵家輝建議政府可從大灣區輸入勞工，憂心若本港不盡快輸入外來人力，會影響香港發展。(資料圖片)

香港與內地及海外全面通關後，人手短缺問題近來惹來關注。立法會批發及零售界議員邵家輝今日(4日)在電台節目指，本港邁向全面復甦，各行各業均缺乏人手，他建議政府可從大灣區輸入勞工，憂心若香港不盡快輸入外來人力，會影響香港發展。

逾九成批發零售商支持輸外勞

邵家輝指，800間受訪的批發或零售商中，近85%認為人手長期短缺或招聘困難，約91%支持輸入外勞，現時各行各業均缺乏人手，企業只能透過不斷加薪留住員工，惟本港剛剛開始復常，不少公司的生意尚未復甦，假如不能將成本轉嫁給消費者，可能要被迫放棄經營。

人手短缺問題惹來關注，不少行業均需請人。(蘇文傑攝) 人手短缺問題惹來關注，不少行業均需請人。(蘇文傑攝) 人手短缺問題惹來關注，不少行業均需請人。(蘇文傑攝)

他建議政府可效法澳門做法，從大灣區輸入勞工，外勞可即日來回香港，以避影響香港住屋租金，並限制外勞薪金為行業中位數，以確保不會將薪金壓得太低，令到香港老闆招聘時仍會首選本地人，而當香港經濟不景時，可拒絕延長外勞簽證。他不認同是盲目要求輸入外勞，並解釋自己作為商界代表，在過去3年疫情經濟不景期間從未提過有關建議。

勞工界反對  倡藉加薪解決

然而在同一節目上，勞工界則表明反對。香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，零售業界的月收中位數仍然維持1.3萬港元左右水平，而一般行業的收入中位數已逾1.9萬元，他認為是零售業界加薪幅度低、追不上通漲，才是人手短缺的原因，他建議相信透過加薪解決零售業界人手不足問題，毋須輸入外勞。

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