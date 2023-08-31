輸入外勞｜酒店業料輸入2000名外勞 相信明年才抵港

補充勞工優化計劃下周一起接受申請，包括酒店業可輸入外勞。勞工處向酒店業界舉行簡介會，逾250名業界代表參加，當中包括不少人事管理部門主管。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，聯會早前進行意見調查，預計酒店業會申請輸入約2,000名外勞。他指，政府預期審批需時3個月，連同入境手續，估計外勞無法趕及今年抵港，而業界會爭取在農曆新年前補充人手。 他強調業界會以招聘本地人為優先，指如果較大比例招聘非本地人士，對業界服務水平來說並非好事。

酒店業主聯會在簡介會上即席進行調查，當中82%支持輸入勞工，相信可紓緩人力短缺問題、77%關注政府會否支援外勞住宿，及能否加快處理申請時間。徐英偉指，目前酒店業人手短缺達9,000人，其中以房務員、餐飲和前台人員空缺最多，希望政府向僱主提供外勞住宿資助，之後再推出針對酒店和旅遊業的輸入勞工計劃，加快審批。