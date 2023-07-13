輸入外勞｜首批建造業外勞第四季來港 甯漢豪：涉29個工種周一接受申請

城規條例修訂後造地速度加快，發展局局長甯漢豪今日（13日）公開感謝立法會議員半年審議複雜技術工作，認為加快速度仍可平衡公眾參與。她指行政措施、造地指引都會繼續檢視，拆牆鬆綁，又承諾更好照顧拆遷影響人士，而條例通過後會更加努力提速提量建屋。

甯：無權貴、階級之分 只是想在北部興建公營房屋

對於行會成員湯家驊稱上屆政府怯於民粹收回粉嶺高球場，甯漢豪指不會用「權貴、階級之分」，只是想在北部興建公營房屋，再研究開放另外20多公頃用地，讓市民能進入享受靜態公園。

對於建造業人力需求重要，上個月輸入外勞有特別計劃，甯漢豪指僱主、勞工界就細節討論，得到僱主支持、勞工界諒解，已成立特別委員會，成員有培訓機構、僱主、勞工界，對涉及甚麼工種可以輸入，每一個工資中位數都有共識，政府很快公布安排。