輸入外勞｜9月4日起推行及優化措施申請 不再巡查僱主辦公地點改以電話及書面核實

為紓緩不同行業人手短缺的問題，行政長官會同行政會議早前通過優化「補充勞工計劃」的涵蓋範圍及運作。經徵詢勞工顧問委員會的意見，勞工處將實施5項優化措施，並將於下周一（4日）推行「補充勞工優化計劃」，同日開始接受申請。
勞工處將實施五項優化措施：
- 第一，加強向僱主發放申請資訊，勞工處將於九月為僱主舉辦五場簡介會，解釋提交申請所需的資料、注意事項及申請流程，並即場解答疑問。勞工處會繼續不時舉辦僱主簡介會，以及公布常見職位的資料，包括每月工資中位數，供僱主參考；
- 第二，精簡核實申請資料的程序，局方指現時每宗申請經甄別後，勞工處的勞工督察會與申請僱主聯絡，安排巡查僱主的辦公地點和擬輸入勞工的工作地點，核實有關資料。勞工處會改以審視文件代替勞工督察的巡查，並按情況向僱主進行電話或書面核實。
-
第三，加強輸入勞工申請的本地招聘安排，勞工處在「補充勞工優化計劃」下經甄別的申請職位空缺展開四星期本地招聘時，會把空缺詳情發送給勞顧會委員及相關職工會，以便他們在本地招聘期間，轉介合適的本地求職者應徵有關職位。
-
第四，優化諮詢勞顧會的工作流程，現時勞工處每月向勞顧會委員傳閱每宗「補充勞工計劃」申請的建議，連同個案撮要，尋求委員意見。為方便委員掌握申請及建議重點，勞工處將會採用表列形式提交建議重點，取代個案撮要。
-
第五，是加強僱傭權益簡介會的資訊發布，為保障輸入勞工的僱傭權益，僱主必須給予每名輸入勞工有薪假期，讓他們在抵港後8星期內出席僱傭權益簡介會，確保輸入勞工了解在香港工作的僱傭權益。
若僱主無理拒聘本地人 會被「行政制裁」一年
根據「補充勞工優化計劃」，僱主須就每宗通過初步甄別的申請展開為期四星期的本地招聘，相關職位空缺須刊登於勞工處的「互動就業服務」網站和各就業中心，並在最少兩份本地報章刊登合共4次招聘廣告，所有面試由勞工處負責安排。勞工處亦會主動邀請條件合適的本地求職者應徵相關職位及轉介本地應徵者予僱主進行面試，並積極跟進每宗轉介個案，確保本地工人優先就業。如僱主無合理理由拒絕聘用在四星期本地招聘期間應徵的合資格本地求職者，勞工處會中止處理有關申請。此外，有關僱主會被施加行政制裁，在一年內不獲准參與「補充勞工優化計劃」。
---