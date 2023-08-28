輸入外勞｜9月4日起推行及優化措施申請 不再巡查僱主辦公地點改以電話及書面核實

第五，是加強僱傭權益簡介會的資訊發布，為保障輸入勞工的僱傭權益，僱主必須給予每名輸入勞工有薪假期，讓他們在抵港後8星期內出席僱傭權益簡介會，確保輸入勞工了解在香港工作的僱傭權益。

第四，優化諮詢勞顧會的工作流程，現時勞工處每月向勞顧會委員傳閱每宗「補充勞工計劃」申請的建議，連同個案撮要，尋求委員意見。為方便委員掌握申請及建議重點，勞工處將會採用表列形式提交建議重點，取代個案撮要。

第三，加強輸入勞工申請的本地招聘安排，勞工處在「補充勞工優化計劃」下經甄別的申請職位空缺展開四星期本地招聘時，會把空缺詳情發送給勞顧會委員及相關職工會，以便他們在本地招聘期間，轉介合適的本地求職者應徵有關職位。

若僱主無理拒聘本地人 會被「行政制裁」一年

根據「補充勞工優化計劃」，僱主須就每宗通過初步甄別的申請展開為期四星期的本地招聘，相關職位空缺須刊登於勞工處的「互動就業服務」網站和各就業中心，並在最少兩份本地報章刊登合共4次招聘廣告，所有面試由勞工處負責安排。勞工處亦會主動邀請條件合適的本地求職者應徵相關職位及轉介本地應徵者予僱主進行面試，並積極跟進每宗轉介個案，確保本地工人優先就業。如僱主無合理理由拒絕聘用在四星期本地招聘期間應徵的合資格本地求職者，勞工處會中止處理有關申請。此外，有關僱主會被施加行政制裁，在一年內不獲准參與「補充勞工優化計劃」。

---