轉季好心情 淘寶38煥新週 增「結婚大事」專區揀婚紗姊妹裙 am730讀者搶限時優惠

冬去春來，又係時候為自己換新裝，轉換好心情！「 淘寶 38 煥新 週」季度促銷今晚8 點正式開跑，活動一直維持至3 月8 日晚上11 時59 分，延續春節大促的好評新優惠模式，天貓部分商品限時無門檻價格直降，指定商品一件照折；今日開賣日（3 月4 日）首4 小時限量商品瘋狂秒殺狂減，仲有一連串活動等住大家搶單。而且趁今次淘寶38 煥新週，官方加強「OOTD 女生穿搭空間」，專為女生而設的4 大衣著風格類別，更增添「結婚大事」專區， 專頁內的商品一般都是包郵包退，即香港跨境段色運費及香港免費上門取件退貨。以後無論是做姊妹裙、 媽媽衫 、喜慶宴會飲衫、甚至係婚紗裙都easy 汁 ！而家am730 讀者仲可以搶限時推廣碼， 買滿 ¥299 即減¥25 ！筍到咁，仲諗？即睇下文介紹啦！

淘寶 38 煥新週丨 OOTD 女生穿搭空間頻道大升級

淘寶38煥新週主會場(3月2日至3月8日)：http://click.world.taobao.com/bhFW0v9

OOTD女生穿搭空間：http://click.world.taobao.com/bhFW0vA

香港傢俬頻道：http://click.world.taobao.com/bhFW0vf

今次淘寶天貓香港站「淘寶38煥新週」季度促銷，由3月4日今晚8點正式開跑，一直玩到下週三3月8日晚上11時59分結束，活動主題係新季度「換新裝」，唔止屬於個人衣著，仲包括換家具打造嶄新家居佈局等，因此優惠貨品種類非常多。

但講到轉季最關注的，一定是「OOTD女生穿搭空間」！官方就趁今次活動進一步提升瀏覽和購物體驗。大家只要在淘寶香港應用程序首頁搜尋欄下方點擊「OOTD」，即可跳轉到「OOTD女生穿搭空間」。

該頻道專為香港女生而設，集齊當季潮著和必備單品。同時以不同分類，以香港最流行的K-style Youth、知性韓系、簡約日系與隨性歐美風4大熱門襯托風格，方便女生揀選心水服飾。而且頻道商品一般都是包郵包退(即香港跨境段包郵及香港免費上門取件退貨)。凡標有「一件跨境包郵到港」或「滿¥199自提免運」商品， 購買時填寫香港地址，並用菜鳥官方物流選自提，滿門檻即享香港跨境段包郵！而包含本地上門退貨的商品，亦會清楚於保障欄上標有「本地退」字眼，購買時選用菜鳥官方物流，即可享香港跨境免費退貨！

值得一提的是，OOTD頻道還新增「結婚大事」專區，為各位搜羅不同價格和風格的婚紗、度身訂製姊妹裙、飲宴優雅晚禮服等高性價比選擇。