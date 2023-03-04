轉季好心情 淘寶38煥新週 增「結婚大事」專區揀婚紗姊妹裙 am730讀者搶限時優惠

冬去春來，又係時候為自己換新裝，轉換好心情！「淘寶38煥新週」季度促銷今晚8點正式開跑，活動一直維持至3月8日晚上11時59分，延續春節大促的好評新優惠模式，天貓部分商品限時無門檻價格直降，指定商品一件照折；今日開賣日（3月4日）首4小時限量商品瘋狂秒殺狂減，仲有一連串活動等住大家搶單。而且趁今次淘寶38煥新週，官方加強「OOTD女生穿搭空間」，專為女生而設的4大衣著風格類別，更增添「結婚大事」專區，專頁內的商品一般都是包郵包退，即香港跨境段色運費及香港免費上門取件退貨。以後無論是做姊妹裙、媽媽衫、喜慶宴會飲衫、甚至係婚紗裙都easy汁！而家am730讀者仲可以搶限時推廣碼，買滿¥299即減¥25！筍到咁，仲諗？即睇下文介紹啦！
淘寶38煥新週丨OOTD女生穿搭空間頻道大升級
淘寶38煥新週主會場(3月2日至3月8日)：http://click.world.taobao.com/bhFW0v9
OOTD女生穿搭空間：http://click.world.taobao.com/bhFW0vA
香港傢俬頻道：http://click.world.taobao.com/bhFW0vf
今次淘寶天貓香港站「淘寶38煥新週」季度促銷，由3月4日今晚8點正式開跑，一直玩到下週三3月8日晚上11時59分結束，活動主題係新季度「換新裝」，唔止屬於個人衣著，仲包括換家具打造嶄新家居佈局等，因此優惠貨品種類非常多。
但講到轉季最關注的，一定是「OOTD女生穿搭空間」！官方就趁今次活動進一步提升瀏覽和購物體驗。大家只要在淘寶香港應用程序首頁搜尋欄下方點擊「OOTD」，即可跳轉到「OOTD女生穿搭空間」。
該頻道專為香港女生而設，集齊當季潮著和必備單品。同時以不同分類，以香港最流行的K-style Youth、知性韓系、簡約日系與隨性歐美風4大熱門襯托風格，方便女生揀選心水服飾。而且頻道商品一般都是包郵包退(即香港跨境段包郵及香港免費上門取件退貨)。凡標有「一件跨境包郵到港」或「滿¥199自提免運」商品， 購買時填寫香港地址，並用菜鳥官方物流選自提，滿門檻即享香港跨境段包郵！而包含本地上門退貨的商品，亦會清楚於保障欄上標有「本地退」字眼，購買時選用菜鳥官方物流，即可享香港跨境免費退貨！
值得一提的是，OOTD頻道還新增「結婚大事」專區，為各位搜羅不同價格和風格的婚紗、度身訂製姊妹裙、飲宴優雅晚禮服等高性價比選擇。
淘寶38煥新週丨盤點六大著數
- 新人優惠最高累減¥70：淘寶全新用戶首次用優惠碼「NEW50」購物可享¥100減¥50優惠(僅限正式期3月4日晚上8時至3月8日晚上11時59分)；如使用菜鳥物流直運，新人優惠可減¥20。
- 天貓部分商品無門檻限時直降 + 淘寶跨店滿減：於正式期內，天貓部分商品將限時無門檻價格直降，指定商品一件都有折！折扣力度不變，價格一目了然！另外淘寶也推出限時跨店滿減優惠，每滿¥200即減¥20。
- 開賣首4小時限量秒殺：於正式開賣日首4小時內，即3月4日晚上8時正至晚上11時59分，限定商品更有瘋狂勁減秒殺優惠！
- ¥199跨境包郵到港專區：多款商品可享受香港跨境段免運費優惠﹗只要喺跨境包郵到港專區購物滿¥199，再揀選菜鳥官方集運/菜鳥官方標準直運兼自提，即享香港跨境段包郵。若然包郵商品湊唔夠¥199？唔緊要，若產品標明為「一件跨境包郵到港」商品，使用菜鳥官方集運/菜鳥官方直運兼自提，一樣可以享香港跨境段免運！此外選用菜鳥官方物流直運，一次下單付運費，直送家中或自提點；指定商品選擇菜鳥直運更可享運費立減，運費低至¥0元起，推薦淘寶新手使用！再者有嘢趕住要？揀選菜鳥直運快捷型專線直送，又快又穩陣，一次下單付運費，直送家中或自提點，平均落單至收貨僅用4天時間，快捷方便！
- 大件運物流降價最高達24%：延續「香港地區傢俬頻道」，如購買大件傢俬重量達101公斤以上，使用菜鳥物流運費即大降價最高達24%(收費以物流頁面為準)。
- 除蟲除甲醛打木架服務：買木製傢俬怕有蟲同埋大陣甲醛味？只要選擇菜鳥官方集運，下單購買後可輕鬆享免費甲醛檢測，又或是加購超值除甲醛與除蟲服務！全部於菜鳥集運倉完成。仲可以要求打木架加固，唔怕傢俬因為運輸途中出現損壞狀況。
淘寶38煥新周丨換新裝家具服飾精選
- 林氏家居簡易衣帽架：北歐風格簡約可手摺疊式衣帽架，採用防霉防蟲楠木與竹料製作，原價¥316，特價¥139起。
- 獨束仙氣減齡小衫：大碼顯瘦女裝溫柔仙氣減齡娃娃領襯衫，還有春季微胖MM輕盈甜美小衫，全部低至65折起。
- 笑涵閣女裝顯瘦風褸：經典通勤時髦小個子短款顯瘦風衣外套，春季最合穿，而且優惠期內新客送¥10元折扣券。
- 彩棠彩妝用品系列：包括妝前乳霜、遮暇粉盒、粉底、定妝噴霧等都有限時減價優惠。
優惠受條款及細則約束，詳情請參閱淘寶天貓香港站。