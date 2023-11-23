轉數快周日增可疑識別代號警示　籲過數往「防騙視伏器」高危帳戶前三思

坊間部分騙案涉及受害人以轉數快(FPS)轉帳，本港44間銀行和儲值支付營運商周日(26日)起，在用戶擬過數至被警方「防騙視伏器」列為高危的轉數快帳戶時，將彈出「可疑識別代號警示」，希望提醒用戶三思。警方指，轉數快雖以小額交易為主，但騙徒可向多人詐騙，積少成多騙款可達數十萬至數百萬元，又強調沒有彈警示不代表一定安全，建議過數前要了解對方身份。 轉數快日前已宣布，周日上午會暫停服務10小時提升系統，恒生、花旗、中銀香港等銀行亦已通知客戶。

首9個月逾2萬轉數快識別碼用作詐騙洗黑錢 現時警方「防騙視伏器」載有可疑收款帳戶、電話號碼等資料，用戶可輸入搜尋評估詐騙和網絡安全風險。金管局與香港銀行公會和警方等合作，周日開始將轉數快系統與「防騙視伏器」資料庫連接，用戶於轉數快輸入識別碼、電話號碼或電郵地址等轉數快識別代號過數時，若系統曾標示有關資料與詐騙有關、屬紅色「高危有伏」帳戶，便會在確認頁面彈出「可疑識別代號警示」。 警方今年首9個月發現，至少2.2萬個轉數快識別代號被用作詐騙或洗黑錢有關，數字與去年同期相若。網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪預料，系統啟用初期市民收到警示後會不以為意或半信半疑，甚至會向騙徒求證，經驗顯示騙徒會以各種藉口解釋，如系統錯誤標籤、被市民虛報等。她並稱，不時有騙徒透過轉數快同時向多人詐騙，金額雖小但積少成多，總數可達數十萬至數百萬元騙款，呼籲市民收到警示要加倍小心，另提到轉數快用戶可自行上調轉賬限額至高達100萬元。

轉數快未彈警示不代表一定安全 「防騙視伏器」除紅色「高危有伏」標示外，還有「疑似或可能有伏」的標示，但轉數快系統只會基於紅色標示發出警示。鄭麗琪解釋，紅色的資料都經過警方核實和調查舉報，並相信與詐騙案有關，而其餘標示未經立案調查和錄取市民口供，因而不會加入轉數快警示。她強調，沒有警示不代表交易一定安全，市民過數前一定不能隨意相信騙徒藉口，需要時可查清對方的社交網站帳戶開設日期、坊間評論等，或直接用「防騙視伏器」識別是否有詐騙風險。