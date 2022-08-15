辛勤工作改變生活論支持相若 近七成認同家庭出身定未來發展

近年社會常有人慨嘆向上流動難。有關注基層青年團體調查發現，逾四人認為辛勤工作無法改變自己和家人的生活，而近七成市民認同「家庭出身決定論」，生於富裕家庭會「贏在起跑線」。如何代表成功向上流動，69.8%人認為擁有專業資格。另外，分別三成人指現時生活較5年前差，及預期未來5年生活亦會轉差，團體相信與疫情持續相關，令生計受影響。

青年新世界於7月訪問1,135名18歲以上香港市民，發現近七成人認同出生於富裕家庭決定小朋友未來發展，僅有25.9%表示傾向不認同講法。對於「透過辛勤工作可以改變自己和家人的生活」則意見分歧，44%認同和45.3%不認同，當中內地出生受訪者的認同比率(56.1%)高過香港出生受訪者(38.5%)。該團體義務總幹事陳嘉敏指，兩地對好生活定義不一，新來港人士普遍有抱負，本土港人則因自小體會家庭背景影響際遇而較「佛系」。

就如何向上流，逾六成人認同透過持續進修可獲得更多向上流動機會。而有69.8%人認為擁有專業資格代表成功向上流動，因較容易到大公司或政府工作，生活和收入有保障。而對於生活質素，32.8%人認為現時較5年前差，亦有32.6%預期未來5年會轉差。陳嘉敏相信，情況與疫情持續和未能通關有關，飲食、旅遊和運輸等多個行業受挫，令市民收入不穩。

團體建議，因應多受訪者認同持續進修可向上流，政府可改革持續進修基金引導市民提高學歷，如涵蓋更多課程包括數據科學、人工智能等貼近勞動力市場需求的創科行業。團體又指出，30至39歲人士是交稅主力，但同為「經濟發展就可以令所有市民受惠」的最低認同比率年齡層(27.6%)，故政府可調整如稅制等經濟分配上的職能，令市民感受到經濟發展可公平分配資源，而不是加劇貧富懸殊。