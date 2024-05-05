辦工作坊傳承吹糖技藝 非遺工藝大師︰看到參加者笑臉自己同感快樂

吹、捏、拉、剪，燙手的糖料到了吹糖工匠手上，轉眼化成千變萬化各式造型動物。舊日香港，在街上不時可發現有人開設檔攤吹製糖公仔，新一代或只電視劇、或網上影片，又或在旅行才有機會接觸。吹糖技藝的歷史超過600年，現已列入香港非物質文化遺產，為讓市民親身接觸這種傳統民間工藝，有團體獲政府資助舉辦吹糖體驗工作坊，協助推廣和傳承。

向基層介紹糖公仔如何製作

吹糖藝術家杜煥由長洲走到香港社區組織協會位於深水埗的會址，向十多名吹糖體驗工作坊參加者示範和教授，杜煥即場示範糖公仔如何製作，他先把糖料搓捏數下、運用剪刀製作輪廓，又或捏成管狀，管的一邊讓參加者吹氣，另一邊糖料開始脹大，杜趁機示範捏成不同造型，參加者從中學習吹糖的各種技巧。

