辦工作坊傳承吹糖技藝 非遺工藝大師︰看到參加者笑臉自己同感快樂

吹、捏、拉、剪，燙手的糖料到了吹糖工匠手上，轉眼化成千變萬化各式造型動物。舊日香港，在街上不時可發現有人開設檔攤吹製糖公仔，新一代或只電視劇、或網上影片，又或在旅行才有機會接觸。吹糖技藝的歷史超過600年，現已列入香港非物質文化遺產，為讓市民親身接觸這種傳統民間工藝，有團體獲政府資助舉辦吹糖體驗工作坊，協助推廣和傳承。
向基層介紹糖公仔如何製作
吹糖藝術家杜煥由長洲走到香港社區組織協會位於深水埗的會址，向十多名吹糖體驗工作坊參加者示範和教授，杜煥即場示範糖公仔如何製作，他先把糖料搓捏數下、運用剪刀製作輪廓，又或捏成管狀，管的一邊讓參加者吹氣，另一邊糖料開始脹大，杜趁機示範捏成不同造型，參加者從中學習吹糖的各種技巧。
非遺工藝大師︰參加不論年齡均像變回小孩般快樂
參加工作坊的均是來自基層的弱勢社群，杜煥指，「他們看到吹糖時，回想起自己年幼時的情況，回憶到很多東西。有些人或者從沒見過吹糖，例如有些七、八十歲的婆婆，也從未見過吹糖，當看到可以這樣製作吹糖時，像變回一個小孩。過程中你看到他們開心，自己也不用多說。」他透露，自己也曾是弱勢社群，小時候全家移居香港，初來港時住進劏房，家中經濟欠佳，物質匱乏。如今能夠幫助他人，也感自得其樂。
香港非遺清單有480個項目
香港非物質文化遺產清單上現有480個項目，政府設非遺資助計劃，目前有124個項目獲資助，涵蓋研究出版、公眾節目及教育推廣活動、傳承培訓課程、節誕祭醮等。康文署非物質文化遺產辦事處二級助理館長王康瑜指出署方希望透過非遺資助計劃，利用多元化的活動和模式，向社會上各階層人士推廣非遺，如殘疾人士、學生、少數族裔等。「透過一些工作坊或導賞活動，讓殘疾人士參加，我們也曾與盲人學校合作，舉辦南音傳承計劃，以及向少數族裔人士教授粵語和貼揮春文化。」