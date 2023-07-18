辦醫療化驗科學 榮譽理學士課程 都大培訓醫務化驗師

中學文憑試明日(19日)放榜，今年不少大學都推出新課程。香港都會大學9月開辦「醫療化驗科學榮譽理學士課程」，培訓合資格的醫務化驗師；配合課程發展，更興建7,000平方呎配備先進專業儀器的醫療科學實驗室，將在開學時同步啟用。實驗室配有醫院廣泛採用的先進化驗儀器，盼加強學生職前培訓。

香港都會大學2021年獲教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」撥款4千萬元，作為開辦課程的起動資助。都大科技學院院長王富利估計，單是實驗室的儀器已投資逾3千萬。醫療科學實驗室因應課程五大核心範疇，包括臨床血液及輸血科學、臨床化學及免疫學、醫學微生物學、病理組織學及分子診斷學，設有5個實驗室專區，支援相關範疇的教學及研究。

實驗室配備醫院廣泛採用的先進化驗儀器，包括廣華醫院亦正使用的臨床化學分析儀和免疫分析儀、檢測COVID-19病毒最廣泛使用實驗室方法之一的實時螢光定量聚合酶鏈式反應機等。都大科技學院副教授及醫療化驗科學榮譽理學士課程負責人張家廸表示，「實驗室配備醫院已經使用嘅儀器，目的係提升學生嘅職前培訓，令學生喺畢業前已經掌握儀器嘅使用。」

