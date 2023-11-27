辦露營體驗取代首次考試 學校︰活動任務與學術知識相扣

保良局朱正賢小學小一學生以往一年考三次試，今年起以一連三日的露營體驗代替原於本月舉行的首次考試。學生在校內室內運動場露營體驗中，設計出代表自己的營旗、布置帳篷、整理飯煲、餐具和潔具等露營裝備、無火煮食、在校方安排下接觸如鍬形蟲及捕繩草等野生動植物等環節。學生透過完成每項任務，從中明白之前在課堂上所學知識與生活息息相關，加深對學術知識的了解及認識。

香港學生壓力大，由幼稚園升小一新生要適應新學校、新老師及同學等新環境壓力更大。有小學今年起以一連三日的露營體驗代替一年級學生的首次考試，讓學生寓學習於娛樂，因完成的任務會扣連之前課堂上所學知識，如執拾營袋要與數學知識相連，學生在輕鬆愉快心情迎接新課程，減少他們因面對考試增添的壓力。有家長對校方花心思準備活動感驚喜，認為有助家長陪伴子女平穩度過幼稚園升讀小一的適應期。

執拾營袋學數學邏輯

以執拾營袋的任務為例，老師在圖書館安排水煲、飯煲、清潔用品、餐具等露營用品，要求學生將最重至最輕物品逐一放入書包內，以物品外形、感受到重量等邏輯整理出物品的輕重。數學老師郭倩玲解釋，學生可藉此明白到數學與生活息息相關外，亦能訓練解難、自理及合作能力；有樂於助人的學生見同學自攜的背囊較小、未能放進營具時，會協助對方整理，甚至提議「我幫你孭埋」，發揮守望相助的精神。她期望學生能將互助精神帶回家，幫忙料理簡單家務，不再做「港孩」。

副校長郭靜妍表示，今年小一新生在就讀幼稚園的3年期間都以混合模式上課，為讓他們得到群體發展的機會及更輕鬆適應新階段，校方於是安排一連三日的露營體驗，並將學術元素帶到活動，盼小朋友通過完成任務見證成長及獲取成功感；校方於活動期間會紀錄結果以作參考數據，不涉及評分，並在結束後綜合學生在露營體驗、平日課堂和功課的表現，派發只反映學生能力、不設分數的成績表(如列出︰已完全掌握、部分掌握、請再加油)，以便學生了解自己的學期表現。

校長︰不排除將計劃擴展至其他年級

校長高凱聯指，計劃活動延伸至明年2月的學校旅行，小一學生到流浮山體驗戶外的森林課程，試做雞蛋仔等，認為考試目的在於了解學生的學習進度，除考試外，學校會嘗試各種能達到目標的評核模式。若學生在露營體驗表現和對活動的反應正面，不排除將計劃擴展至其他年級，或安排其他活動評核學生能力。她又稱，學校設模擬測試及向家長提供配套，幫助學生和家長掌握考評形式，故不擔心活動會影響學生在明年3月正式參與考試時表現。