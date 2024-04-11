辦GCE A-Level課程擬學費2.9萬 慕光英文書院︰待教育局審批

直資學校慕光英文書院獲教育局及香港考試及評核局通知，正式批准於2025/2026學年起，開辦非本地課程GCE A-Level(普通教育高級程度證書)課程。校方計劃下學年起招生，行「雙軌並行」課程，除本地中學文憑試課程，亦向中五及中六級分別提供約30個GCE A-Level學額。

GCE A-Level為英國高中文憑，修讀期為2年，除中文科和英文科外，學生可按興趣，選擇3個目標科目，更專注於修讀感興趣的科目，毋須修讀4科必修科。慕光英文書院校長張永豐認為，學生讀感興趣的科目有助追求好成績或到外國升學，盼新辦GCE A-Level可讓學生有多一個選擇，得到與國際標準接軌的教育的學習機會，為接受高等教育和從事全球職業做好準備。