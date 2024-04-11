辦GCE A-Level課程擬學費2.9萬 慕光英文書院︰待教育局審批

直資學校慕光英文書院獲教育局及香港考試及評核局通知，正式批准於2025/2026學年起，開辦非本地課程GCE A-Level(普通教育高級程度證書)課程。校方計劃下學年起招生，行「雙軌並行」課程，除本地中學文憑試課程，亦向中五及中六級分別提供約30個GCE A-Level學額。
GCE A-Level為英國高中文憑，修讀期為2年，除中文科和英文科外，學生可按興趣，選擇3個目標科目，更專注於修讀感興趣的科目，毋須修讀4科必修科。慕光英文書院校長張永豐認為，學生讀感興趣的科目有助追求好成績或到外國升學，盼新辦GCE A-Level可讓學生有多一個選擇，得到與國際標準接軌的教育的學習機會，為接受高等教育和從事全球職業做好準備。
為讓更多家庭經濟環境一般的學生可修讀GCE A-Level，書院初步申請擬將GCE A-Level學費調至最低，首屆初步擬定學費為每月2,900元，每年分10期繳付，即全年學費2.9萬元，仍有待教育局審批。
張永豐相信，若教育局批准，將是全港學費最相宜的GCE A-Level課程，冀經濟環境一般或來自比較基層家庭的學生，在經面試後，也有機會修讀GCE A-Level。
中四預備班將在2024/2025開始招生，並提供「雙軌並行」課程，同時修讀DSE和GCE A-Level預備課程。下學年中五級正式開始GCE A-Level第一年課程，中五及中六級分別提供約30個學額，預計首批選修GCE A-Level的高中學生，最快在2026/2027年畢業。書院將於本月20日舉辦國際課程入學講座暨開放日，簡介GCE A-Level、日語及韓語課程。另外，該校亦申請成為培生和劍橋考試中心，1月已收到培生相關牌照，劍橋牌照則料4月底接收。