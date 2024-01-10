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2024-01-10 04:31:59
日報

辭任中大校長 段崇智：合適時機物色新校長

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辭任中大校長 段崇智：合適時機物色新校長

辭任中大校長 段崇智：合適時機物色新校長

香港中文大學管理層近日經歷連番震盪。繼中大校董會去年12月突炒副校長吳樹培後，校長段崇智亦已於本周一請辭，將於明年1月卸任，提早兩年結束任期。中大公告引述段崇智稱，按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機，又指服務中大是他畢生的光榮。中大校董會將設立委員會，就招聘新校長事宜提供意見。段崇智於2018年初任中大校長，前年獲續任3年，外界普遍認為2019年反修例風波成為他「中大校長生涯的轉捩點」。

段崇智

段崇智於2018年出任校長。(資料圖片)

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反修例期間段崇智與學生對話。(資料圖片)

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段崇智早前出席中大60周年校慶活動。

段崇智昨晚登上座駕離開中大，未有回應任何提問。中大公告指，中大校董會在本月8日(周一)收到段崇智的請辭，將於明年1月卸任校長職務。中大感謝段崇智過去6年來盡心服務及領導大學，包括帶領中大在世界大學排名中創新高及獲得卓越的研究表現、在內地及國際合作上取得重大進展、以及領導大學的創新創業及可持續發展。

公告又引述段崇智指，就請辭的決定，按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機。段崇智感謝大學成員多年來的支持，指香港是他出生及成長的地方，能夠回到自己的家，並獲委以重任服務這所偉大學府及整個大學群體，履行中大的創校使命，是他畢生的光榮。未來12個月將不遺餘力確保大學的管理及運作得以暢順延續及過渡。中大校董會將按照《香港中文大學條例》規程6.1，設立委員會，就招聘新校長事宜向校董會提供意見。該委員會由大學校董會主席、3名大學校董會成員及3名大學教務會成員組成。

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教育局及教資會表揚段崇智成就

教育局指知悉段崇智請辭，指他就任中大校長期間，中大在科研方面持續創新，為企業提供優秀人才招募渠道；中大亦獲多項國際及國家獎項，並於多項世界大學排行榜屢創佳績。隨著經修訂的《香港中文大學條例》於去年11月生效，中大校董會正着手完善其架構，提升中大的管治水平與管治效能，深信中大校董會將基於大學的長遠利益及發展需要，就校長聘任事宜作出適當安排。教資會主席雷添良表示尊重其個人決定，並表揚中大在段崇智擔任校長期間取得的驕人學術成就，期望大學團隊能上下一心，全心全意投入中大的未來發展，讓中大繼續為香港的高等教育作貢獻。

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前校董料段藉辭職表達想法

中大前校董香樹輝向本報表示，新校董會改組後，料段崇智亦深明「新人事新作風」，如段在新聞稿所言，是時候在「合適時機」退下來。他續指，近年香港的大專院校招聘高層較困難，不如以往踴躍，原因「心知肚明」，加上強勢的臨時校董會，料招聘校長工作不容易。另一中大前校董林偉雄亦料段崇智是透過辭職，向外界表達其想法與校董會有出入。

曾任中大校董的立法會議員狄志遠感到震驚，指大眾以政治眼光審視中大的發展和段崇智的表現，中大校董會改組亦未經充分討論，認為大學應該不受政治干預，否則產生寒蟬效應，令海外學者卻步。3位身兼中大校董的立法會議員張宇人、鄧家彪及劉國勳表示，將於今日統一回應。

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反修例後遭連番抨擊

現年72歲的段崇智2016年加入中大，2018年接替前校長沈祖堯出任校長，惟上任僅一年即遇上反修例風波。2019年10月期間，段崇智應學生要求公開對話，其間有學生稱遭受警察性暴力對待，段崇智其後向全校發公開信，稱部分警員涉不當暴力，經查證後須譴責，後遭四警察協會回信「反擊」。同年11月，示威者與警察在中大二號橋爆發激烈衝突，段崇智前往現場與警方斡旋。段崇智在反修例期間的言行，遭建制派部分人士包括前特首梁振英連番抨擊，並質疑段崇智及中大管治混亂。段崇智其後變得「低調」，多次缺席公開活動，包括去年11月的中大畢業禮。

去年3位身兼中大校董的立法會議員提出私人草案，要求改組校董會，隨後引發千人聯署反對，包括被視為段崇智「左右手」的副校長吳樹培。去年12月吳突遭解僱，段崇智其後在中大網站的專欄感謝吳樹培對中大的貢獻。

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