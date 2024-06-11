辭任終院非常任法岑耀信稱香港法治受嚴重損害　港府回應極不同意

早前辭任特區終審法院非常任法官岑耀信(Jonathan Sumption)在英國《金融時報》(Financial Times)撰文，指香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變成一個極權社會，在政府有強烈關注的領域，法治都受到嚴重損害，又指很多香港法官在日漸陰暗的政治情緒影響下，已忘記他們作為人民自由捍衛者的傳統角色。特區政府凌晨發聲明反駁指，極不同意岑耀信發表的個人意見，指特區法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時，絕對沒受到中央或特區政府任何政治壓力，香港法治亦無任何倒退。任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論，都是完全錯誤和毫無根據，必須正義凜然地予以反駁。

岑耀信發表題為《香港法治面臨嚴重危機》(The rule of law in Hong Kong is in grave danger)的文章，提到上月30日的47初選案裁決中，14名不認罪被告被判「串謀顛覆國家政權」罪成；他認為即使裁決在法律上站不住腳，並不一定意味法治已死，上訴庭仍可能會作出糾正，不過，他認為有關決定，是一個反映香港司法制度日漸萎靡的徵兆；他提到，香港的法官受美國制裁威脅，並要在中國創造的「不可能的政治環境」中繼續其工作。他指，香港社會有一種壓抑氣氛，當法院作出某些無罪釋放的裁決後，在強硬派議員、政府官員和中國政府喉舌媒體的不斷鼓譟下，會引來憤怒的批評浪潮，形容本地法官面對一片司法「愛國」的政治呼聲，若果逆流而動，將需要莫大的勇氣。他批評《國家安全法》和不適用的殖民年代法例，當中涉及煽動罪行的條文用詞，嚴重限制法官的行動自由，法官只能依照不自由的法律行事。岑耀信指，辭職前一直在任的原因，是希望海外法官的存在能有助維持法治，不過，他憂慮這個想法不再現實，希望事實能證明，其他沒那麼悲觀的人才是正確。

李家超 ：香港法治固若金湯 歷久不變 特區政府發言人表示，政府不會對岑耀信所提到正在進行的法律程序發表其他評論，但有必要指出在串謀顛覆國家政權案中，原訟庭裁定為迫使政府同意政治要求，無差別否決《財政預算案》或公共開支議案，迫使行政長官解散立法會及最終請辭，使特區政府無法為市民福祉制定新政策或執行現有政策，明顯違反《基本法》，構成顛覆國家政權罪的非法手段。如果任何人對原訟法庭的判詞作出錯誤解讀並向上訴法庭施壓，意圖干擾司法程序，特區政府不能坐視不理，必須發聲以正視聽。發言人重申，司法機關最根本的職能是依據法律秉行公義。香港特區的司法制度受《基本法》保障。近期的案件清晰地展示了香港特區一如既往繼續獨立行使審判權。