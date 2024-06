辭任終院非常任法岑耀信稱香港法治受嚴重損害　港府回應極不同意

岑耀信發表題為《香港法治面臨嚴重危機》(The rule of law in Hong Kong is in grave danger)的文章,提到上月30日的47初選案裁決中,14名不認罪被告被判「串謀顛覆國家政權」罪成;他認為即使裁決在法律上站不住腳,並不一定意味法治已死,上訴庭仍可能會作出糾正,不過,他認為有關決定,是一個反映香港司法制度日漸萎靡的徵兆;他提到,香港的法官受美國制裁威脅,並要在中國創造的「不可能的政治環境」中繼續其工作。他指,香港社會有一種壓抑氣氛,當法院作出某些無罪釋放的裁決後,在強硬派議員、政府官員和中國政府喉舌媒體的不斷鼓譟下,會引來憤怒的批評浪潮,形容本地法官面對一片司法「愛國」的政治呼聲,若果逆流而動,將需要莫大的勇氣。他批評《國家安全法》和不適用的殖民年代法例,當中涉及煽動罪行的條文用詞,嚴重限制法官的行動自由,法官只能依照不自由的法律行事。岑耀信指,辭職前一直在任的原因,是希望海外法官的存在能有助維持法治,不過,他憂慮這個想法不再現實,希望事實能證明,其他沒那麼悲觀的人才是正確。