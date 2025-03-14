農作社復耕二澳村 農業旅遊具潛力 港品牌推氣泡茶填補市場需要

近年旅客行為模式轉變，比起一般逛街消費，更喜歡走入小巷、登上高山。在大嶼山「二澳村」進行復耕計劃的「二澳農作社」，過去逾十年統籌農業生產及定期舉辦各類農耕、環保生態活動；其社長表示，農業旅遊具發展潛力，此類旅遊體驗對香港家庭具吸引力，亦是校外活動的好選擇，若當局推動「綠色旅遊」亦增加旅客接觸香港農業的機會。 (圖、文：李朗僑)

隱藏於大嶼山深處的二澳村位於大澳西南方，已有200多年歷史，但隨着時代發展，年輕村民遷出，農田荒置多年。至2012年，二澳農作社與村民合作開展復耕計劃，令一塊塊被人遺棄的農田重獲生機，更出產多種「香港製造」農產品，如「二澳米」、蔬果和蜜糖等。 除種植工作，農作社亦有定期舉辦各類農耕、環保生態活動。社長黃永根指，相關體驗深受本地家庭歡迎，「家長想小朋友知道食物點嚟」，現時每逢周末，二澳村會接待逾20個家庭；而農田插秧期更會吸引過百學生到訪。黃永根指，農業旅遊具發展潛力，因旅客或對香港仍保存農業而感驚奇；當局推動「綠色旅遊」，亦有助旅客走得更入，而農村更成為他們行山的休息站。

無酒精氣泡茶 要吸引旅客不只要有新穎的體驗，飲食選擇更必不可少。香港品牌「Mindful Sparks」看準高端餐飲市場由酒精飲品主導，缺乏健康的非酒精飲品，因而結合中國茶和西方碳酸飲品技術，創造出「茉莉龍珠氣泡茶」等無酒精飲品。 創辦人Winston表示，市場對旗下無酒精飲品反應不錯，已有近20間米芝蓮餐廳和多間酒店選用；產品能填補市場空缺和需要，如當局銳意吸引的中東旅客，因教條須禁酒，造型精美的無酒精氣泡茶，則為高檔餐廳、酒店提供多一個選擇。 第十三屆十一良心消費運動 二澳農作社與Mindful Sparks均是「社企嘉許計劃」的得獎社企，他們一同獲「我最喜愛社企大獎」和「最佳社企合作大獎」。此計劃由豐盛社企學會推出，旨在表揚在初創營運、社企合作、公眾互動等方面取得傑出表現的社企，獎項在昨日舉行的第十三屆「十一良心消費運動」嘉許典禮頒發。