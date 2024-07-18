農夫山泉｜方麗影斥消委會嘩眾取寵　形容重評農夫山泉「補鑊」

消委會今日(18日)發出聲明，就將「農夫山泉飲用天然水」歸類為「天然礦泉水」致歉，重新分類後將「農夫山泉」整體表現由4.5星調升至5星。本身是食物安全專家委員會委員的香港食品創科科技中心項目總監方麗影向《am730》表示，消委會現時做法是「補鑊」，無論「農夫山泉」歸入甚麼分類，以歐盟「飲用水」每公升 10 微克溴酸鹽的準則值計算合理，斥消委會過去多次嘩眾取寵，嚇怕市民，「消委會成日犯錯，想爭取多啲關注……食餅乾、牛油，食乜都唔得」，希望今次汲取經驗，中肯地解讀資料，傳媒亦應中肯報道。

方麗影指人體可排毒毋須擔心

對於「農夫山泉」歸類為「飲用天然水」，方麗影說，「農夫山泉」是將自來水經過消毒後入樽，「個名任你改，水一定是天然，唔通人工水咩？大家係玩文字遊戲」，但最重要是飲用水安全，驗出的溴酸鹽是消毒過程中衍生的化學物，「水溶性唔擔心，一個人最多飲1.5至2公升水，人身體有排毒功能，飲海水都可以排出來，海水飲一啖都超（標）過幾百倍啦」，呼籲市民不用擔心。

她又指，食物中有微量的化學物並不可怕，「冇消毒過仲可怕，有細菌」，而生產商如要清除水中的溴酸鹽，可以用逆滲透技術，將水中的微元素和細菌隔走，但涉及成本問題，售價亦會增加。