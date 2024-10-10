農曆年宵攤位本月22日起競投 乾貨攤位首設普通及大型兩類

食環署轄下農曆年宵市場攤位，將於本月22日起分批公開競投。2025年農曆年宵市場共設910個濕貨攤位、633個乾貨攤位和27個快餐攤位，較今年的分別多8個、61個和2個，但明年則不設主題攤位，而乾貨攤位則首設普通型和大型。底價與去年相若，其中快餐攤位底價為2,290至12萬470元。 年宵市場由2025年1月23至29日(年廿四至大年初一)，一連7天在15個地點舉行，共設910個濕貨攤位、633個乾貨攤位和27個快餐攤位。濕貨攤位競投底價為380至6,530元，乾貨攤位分普通型和大型，普通型底價為450至8,540元，大型底價為680至12,810元，快餐攤位底價為2,290至12萬470元。

維園攤位分3日競投 港島、離島和九龍區有6個年宵市場，共有812個攤位供市民競投。當中維園年宵市場攤位的競投將於10月22至24日一連3天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，首天主要競投快餐攤位和濕貨攤位，乾貨攤位競投則集中在第二及三日進行。新界區有9個年宵市場。 年滿18歲或以上並通常居於香港的人士，均可參加農曆年宵市場攤位競投。食環署提醒，攤位獲許可人只可售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。若食環署認為獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，署方有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。

賣剩商品不能棄置攤位內 食環署亦指，攤位獲許可人須明確同意，不會在准用範圍及附近地方銷毀、毀爛或棄置任何未售出的商品。他們可以在明年1月29日(大年初一)早上7時前(維園年宵市場則於早上9時前)自願將未售出的花卉及盆栽即場送交食環署處置，惟食環署不會支付任何費用或作出任何形式的賠償。