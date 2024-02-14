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2024-02-14 04:30:22
日報

農曆新年假結束 4日逾238萬港人出入境 旅客訪港近74萬

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農曆年假結束

農曆新年假結束 4日逾238萬港人出入境 旅客訪港近74萬

一連4日農曆新年公眾假期剛過去，不少港人昨把握最後一日假期，即日來回北上消遣，亦有一家大細乘搭高鐵回港結束新春旅程。入境處數字顯示年初一至四晚上9時累計238.7萬名香港居民出入境、73.8萬名旅客入境。另邊廂，大批內地旅客繼續來港一日遊度歲，來往尖沙咀的天星小輪繼續逼滿候船乘客，運輸署連續兩日發出特別交通消息，呼籲市民選乘其他交通工具。截至昨晚9時，本港單日錄得最少94.7萬出入境人次。

許多老闆都會選擇今日初五開工，高鐵西九龍站昨上午開始，陸續有一家大細拖著行李喼回港，而港珠澳大橋香港口岸和深圳灣管制站往市區巴士站亦出現人潮。不過趁長假期最後一日，仍有一些港人把握時間北上消費一日，有市民認為長假期留港數日太悶，亦有人相信初四人流較前數日少，故留待最後一日才北上。
 

農曆年假結束

高鐵西九龍站昨有最少10.9萬人次出入境。(陳奕釗攝)

農曆年假結束

尖沙咀碼頭一帶昨擠滿內地旅客。(陳奕釗攝)

初三「港車北上」過境量創新高

據入境處出入境數字，香港居民出境人次自年初一(10日)起遞增至年初三(12日)，每日都有逾30萬人次出境，累計高達106.5萬人次；入境的港人數字則由年初一的13萬人，增至初二23.7萬和初三的36.9萬，合共73.6萬人次。至於昨日長假最後一日，截至下午9時分別有34.2萬和24.3萬人次港人入境和出境。

今年亦是「港車北上」實施後首個農曆新年，央視報道指，年初三港珠澳大橋香港「單牌車」過境數量首次單日超出8,000架次，為「港車北上」推出以來新高，同日客流量逾13萬人次、橫琴口岸逾8萬人次，亦創歷史新高。

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訪港旅客方面，年初一至三分別有12.8萬、20.7萬和20.7萬訪港旅客人次，昨日截至下午9時就有近19.4萬人次旅客入境，4日假期累計最少有73.8萬旅客人次。經維多利亞港連接尖沙咀及中環或灣仔的天星小輪，連續兩日出現大量人群等候上船，運輸署昨再次發出特別交通消息指，尖沙咀天星碼頭非常繁忙並有大量乘客等候乘坐渡輪，呼籲市民考慮使用其他交通工具，兩個多小時後宣布人群已散去。

崔定邦稱整體酒店入住率九成

昨日是深圳灣管制站臨時24小時通關的最後一日，社會有意見憂慮措施反而使更多內地旅客不留港過夜。旅遊促進會總幹事崔定邦昨在一個電台節目稱，農曆新年期間整體酒店入住率達九成以上，部分較平價酒店都爆滿，其中初二晚入住率較高，相信部分旅客會留港數日，平均逗留超過3日。他指，本港現時吸引力仍是「食、買、玩」，認為本港如果多舉辦盛事，尤其是傳統節慶，有助吸引旅客來港。香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍在同一節目指，入住賓館的旅客大約七成為內地客，又認為若能在各區增設「打卡點」，會有助吸引旅客。

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