農曆新年活動全面復常 年初一二多區封路

香港農曆新年活動全面復常！年初一有新春花車巡遊，年初二則有賀歲煙花匯演，年初四賀歲盃亦再度在大球場上演，當中更不乏家喻戶曉的球星。警方指，初一花車巡遊當晚，尖沙咀一帶會在下午3時半起封路；而在初二煙花當晚，維港兩岸一帶會由下午5時半起分階段封路。 甲辰龍年將至，新春花車亦再度在香港街頭出現，今年「國泰新春國際匯演之夜」以「龍騰香港賀新歲」為主題，周六晚上8時在香港文化中心廣場開幕，共29個表演單位參與演出，包括13支本地表演隊伍及16支國際表演團隊，以及國泰、香港迪士尼樂園、賽馬會等共9輛花車，其中Mr. Men Little Miss更首次參加香港新春花車巡遊。巡遊由文化中心出發，沿廣東道、海防道和彌敦道，再以香港喜來登酒店外為終點。匯演開始前約下午6時，13支本地表演隊伍將先沿巡遊路線表演舞蹈、魔術、音樂、花式足球等炒熱氣氛。

Mr. Men Little Miss首次參加。

排Mr. Men Little Miss花車的Sanrio Global Asia副總監陳芷欣介紹，看點除有花車上的角色、七彩燈光及新春牌坊等賀年元素，還有巡遊期間以Mr. Men Little Miss經典故事作為題材的舞蹈表演，將故事活潑的元素帶到現實世界。 同樣融合中西文化的香港迪士尼樂園賀年花車則以奇妙想像城堡為主題，並配上紫色車身LED等塑造出煙花綻放的景象。樂園娛樂事務部娛樂表演總監周偉強指，為響應龍年，電影《花木蘭》中的木須龍也會出現在花車巡遊，與身穿新春套裝的米奇老鼠、米妮老鼠、Duffy、LinaBell、財神高飛及超過20位演藝人員一起載歌載舞，配以迪士尼星夢光影之旅的主題曲，冀透過表演傳遞出珍惜當下的信息，讓家人和朋友創造更多奇妙回憶。

澳門特別行政區政府旅遊局亦有參加今年巡遊，巡遊同時也會由40名穿著喜慶服飾的香港小朋友帶來舞蹈表演，其中7歲的鍾小朋友首次參加類似的舞蹈表演，對參與花車表演感開心，笑指雖然天氣有少少凍，也有少緊張，但因準備充足，不擔心到時候會太凍或者太緊張而跳不到舞。 年初二(11日)8時，維港上空再現璀璨煙花，今年煙花匯演的主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，歷時23分鐘，分8幕，由3艘躉船發放23,888枚煙花彈。8幕煙花各具特色，第一幕《龍騰虎躍》以氣勢磅礡的「閃電雷鳴」和「銀波大雷」開場，熱烈迎接龍年的來臨。第二幕展示不同形態與顏色的「8」字造型煙花，第六幕以「笑臉」和「雙紅心」造型煙花為背景，最後一幕《豐收鑼鼓》密集式發放澎湃的「特大錦冠」造型煙花，將整個匯演推向高潮。市民可在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣與紅磡繞道等港九多個地方，觀賞到煙花。當局提醒，為籌備3月份大型戶外藝術裝置展覽，添馬公園及中西區海濱長廊(中環段)部分草坪、通道及觀景台已暫停開放。