農曆新年2023｜旅發局推「兔躍香港迎新春」活動 維港兩岸設4全新賀年互動景點

農曆新年將至，旅發局今年推出「兔躍香港迎新春」活動，不但以全新創作寓意「福到常樂」的「福兔」，並以維港為主題沿海濱4個地點打造全新賀年互動景點，並聯同多個海上觀光項目推出新春維港遊優惠。至於「幻彩詠香江」在元宵佳節前亦會推出增添光影效果的限定版！

楊潤雄：向旅客展示本港中西薈萃多元魅力

旅發局今日在其中一個互動景點，金鐘添馬公園的「奇幻花海」舉行開幕儀式，文化體育及旅遊局長楊潤雄到場主禮，他與旅遊事務專員沈鳳君及旅發局總幹事程鼎一，一同為花海亮燈。楊潤雄指，農曆新年是中國傳統文化，更是向旅客展示香港中西薈萃的多元魅力，以及香港不同特色旅遊景點的良機；而本港作為國際旅遊之都，他邀請各行各業一起展現好客精神，歡迎各地來港旅客，令他們賓至如歸。