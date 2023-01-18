農曆新年2023｜旅發局推「兔躍香港迎新春」活動 維港兩岸設4全新賀年互動景點

農曆新年將至，旅發局今年推出「兔躍香港迎新春」活動，不但以全新創作寓意「福到常樂」的「福兔」，並以維港為主題沿海濱4個地點打造全新賀年互動景點，並聯同多個海上觀光項目推出新春維港遊優惠。至於「幻彩詠香江」在元宵佳節前亦會推出增添光影效果的限定版！
楊潤雄：向旅客展示本港中西薈萃多元魅力
旅發局今日在其中一個互動景點，金鐘添馬公園的「奇幻花海」舉行開幕儀式，文化體育及旅遊局長楊潤雄到場主禮，他與旅遊事務專員沈鳳君及旅發局總幹事程鼎一，一同為花海亮燈。楊潤雄指，農曆新年是中國傳統文化，更是向旅客展示香港中西薈萃的多元魅力，以及香港不同特色旅遊景點的良機；而本港作為國際旅遊之都，他邀請各行各業一起展現好客精神，歡迎各地來港旅客，令他們賓至如歸。
添馬奇幻花海 (金鐘添馬公園)
- 全場逾200朵的巨型LED花卉，配合燈光效果打造出「奇幻花海」
- 除了花海外，亦有蝴蝶等裝飾，配合添馬公園綠油油草地，營造花開富貴、春暖花 開的喜慶感
- 場內特設3個互動裝置，當有途人走近揮手，即會出現獨特閃燈效果
- 裝置啟動時間：上午10:00至晚上10:00
灣仔彩虹步道 (灣仔臨時海濱長廊)
- 灣仔海濱出現全長近200米的彩虹步道
- 七彩變幻的步道旁，特設3組盡覽維港美景的賀年打卡位，令人目不暇給
- 步道中段特設彩蛋，當裝置感應到遊人路過，地面上即投射出銅錢和花朵圖案的夢幻光影，祝願大家兔年大吉大利
- 裝置啟動時間：上午10:00至晚上10:00
尖沙咀聲光展望台(尖沙咀文化中心觀景台)
- 多隻福兔化身吉祥物，跳入文化中心觀景台，大型打卡佈置，盡覽維港美景
- 音樂光影定時出現，環形燈光裝置配合閃爍燈效及賀年音樂，祝大家新春福氣滿滿
- 裝置啟動時間：上午10:00至晚上11:00
中環碼頭巨兔賀年 (中環碼頭)
- 天星碼頭首次換上搶眼新裝，巨型福兔躲在頂層祝賀大家前「兔」似錦
- 乘天星小輪從尖沙咀往中環的乘客，橫越維港時已有被迎接的感覺
「幻彩詠香江」增添限定光影效果
每晚8時上演的「幻彩詠香江」即日起至元宵佳節(2月5日、年十五)，增添多元燈光效果，以璀璨的光影配合激昂的音樂，繼續舞動維港兩岸，向全國及世界各地展示香港作為「亞洲國際城市」的魅力。
「兔躍香港迎新春」活動詳情
日期：1月19日(年廿八)至2月5日(正月十五)
主題：沿「兔」有你 同遊維港
活動網站：www.discoverhongkong.com/cny/tc