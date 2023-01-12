農曆新年2023｜旅發局「兔躍香港迎新歲」　巨型福兔維港兩岸同你「打卡」拜年

農暦新年臨近，加上香港與內地恢復通關。旅發局今日(12日)宣布，在新春期間推出「兔躍香港迎新春」賀年活動，在中環碼頭、金鐘添馬公園、灣仔臨時海濱花園及尖沙咀文化中心觀景台，設置巨型「福兔」以及維港景緻為主題的燈飾，供市民「打卡」及向市民拜年；同時多個海上觀光項目亦推出維港遊優惠，市民搭天星小輪更可能遇上驚喜彩蛋。

活動由下周四(年廿八)至下月5日(正月十五)，一連18日於中環、金鐘、灣仔及尖沙咀4個沿海濱地點進行，其中中環碼頭變身巨型「福兔」，在樓頂跟市民拜年；金鐘添馬公園亦化身成奇幻花海，逾200朵1米多高的巨型花卉與遊人互動；而灣仔海濱就會建成200米彩虹步道，讓市民穿梭夢幻光影，祝願兔年大吉大利。

推多項維港遊優惠 搭天星小輪或有「驚喜彩蛋」

同時，旅發局亦聯同業界，在新春期間推出多項維港遊優惠，讓市民遊走維港兩岸與「福兔」打卡，部分維港遊優惠更低至半價，市民搭天星小輪更隨時遇上驚喜彩蛋，並且有機會在小輪上遇見「福兔」，同遊維港。

此外，旅發局又會向旅客派發優惠券，旅客可到全港逾1,500店舖及餐廳消費，抑或兌換特色雞尾酒和飲品。旅發局指，隨著香港旅遊大門重開，今年特別以香港享譽全球的維多利亞港為主題，打造多個新春全新互動景點，誠邀市民及各地旅客感受香港新春喜慶。