農曆新年2023｜有年宵攤位一度無電　環境局指今已駁電：照在年花很漂亮唷

全港15個年宵市場，將於明日年廿五(16日)至下周日年初一(22日)一連7日舉行。今日(15日)有傳媒報道，上水石湖墟遊樂場年宵市場攤位沒有電力供應，令商戶入夜後難以做生意。 今日順利接駁電力 環境及生態局今日主動回應，在社交網站發帖表示，食環署在得知有關電力供應商未能履行合約接駁供電後，昨已即時安排新承辦商，為受影響攤檔供應電力，並已在今日順利接駁電力供應；局方晚上再補充「晚上，攤擋已亮燈，照在年花很漂亮唷。」

年宵期間設置4個流動廁所 此外，報道亦指年宵市場附近的洗手間正在裝修，商戶有需要時只能到附近商場排隊。環境局稱，食環署今日已在年宵市場旁放置兩個流動廁所，並在年宵市場經營期間額外加多兩個流動廁所，場地亦會張貼前往流動廁所和鄰近兩個商場廁所的路線圖。