農曆新年2023｜有年宵攤位一度無電　環境局指今已駁電：照在年花很漂亮唷

全港15個年宵市場，將於明日年廿五(16日)至下周日年初一(22日)一連7日舉行。今日(15日)有傳媒報道，上水石湖墟遊樂場年宵市場攤位沒有電力供應，令商戶入夜後難以做生意。
今日順利接駁電力
環境及生態局今日主動回應，在社交網站發帖表示，食環署在得知有關電力供應商未能履行合約接駁供電後，昨已即時安排新承辦商，為受影響攤檔供應電力，並已在今日順利接駁電力供應；局方晚上再補充「晚上，攤擋已亮燈，照在年花很漂亮唷。」
年宵期間設置4個流動廁所
此外，報道亦指年宵市場附近的洗手間正在裝修，商戶有需要時只能到附近商場排隊。環境局稱，食環署今日已在年宵市場旁放置兩個流動廁所，並在年宵市場經營期間額外加多兩個流動廁所，場地亦會張貼前往流動廁所和鄰近兩個商場廁所的路線圖。
食環署公布，今年在港九各區設立15個農曆年宵市場，合共有922個濕貨攤位銷售年花：
年宵市場｜港島及九龍區
- 維多利亞公園
- 深水埗花墟公園
- 深水埗長沙灣遊樂場
- 觀塘觀塘遊樂場
- 黃大仙摩士公園
年宵市場｜新界及離島區
- 東涌達東路花園
- 荃灣沙咀道遊樂場
- 大埔天后宮風水廣場
- 西貢萬宜遊樂場
- 將軍澳寶康公園
- 沙田源禾遊樂場
- 元朗東頭工業區遊樂場
- 葵青葵涌運動場
- 北區石湖墟遊樂場
- 屯門天后廟廣場
署方指，所有場地均設置「紅、黃、綠」燈號，方便市民知悉人流情況。此外，銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園及荃灣沙咀道遊樂場3個場地會有特別安排控制入場人數，若人流增多便會啟用取票系統。
市民可於現場取票，或是下載免費流動應用程式遙距取票。在收到通知後，市民只需於60分鐘內到達召集區便可進場。