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2024-02-01 14:42:33

農曆新年2024｜城巴設深圳灣口岸通宵路線NB3　往返口岸至屯門

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農曆新年2024｜城巴設深圳灣口岸通宵路線NB3　往返口岸至屯門

農曆新年2024｜城巴設深圳灣口岸通宵路線NB3　往返口岸至屯門

農曆新年期間，深圳灣口岸24小時開放，城巴將於大除夕夜（2月9日）至年初四（2月13日）首次開辦通宵巴士NB3系列路線。NB3號線往返屯門碼頭、屯門市廣場至深圳灣口岸；NB3（特別班次）號線往返屯門市廣場至深圳灣口岸（路線與日間路線B3X相若）。

兩條路線聯合班次頻密達半小時，城巴將預留額外資源視乎需求，適時加密服務。顧客可善用通宵路線N50及N969的轉乘安排，來往油尖旺、中西區及灣仔區至深圳灣口岸。

城巴營運及工程主管（九龍及新界）龔樹人表示，城巴的日夜路線方便顧客不分晝夜隨心、隨時往返深圳灣口岸，盡享假日。作為深圳灣口岸的主要巴士營辦商，城巴一直充分部署人手及車隊資源，已蓄勢待發投入服務。城巴相信是次安排是部署恆常化24小時通關的第一步，期待在更多口岸實施類似安排。

城巴開辦特別路線976S往返落馬洲

除了深圳灣口岸，城巴於農曆新年期間將開辦銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲（新田）的特別路線976S，於大除夕夜（2月9日）至年初二（2月11日）深夜至凌晨提供服務，便利顧客使用皇崗口岸過關。城巴亦計劃再次啟動機場快線NA10，由年廿九（2月8日）至年初十（2月19日）期間來往鴨脷洲（利樂街）、機場及港珠澳大橋香港口岸。

同時，城巴將於大除夕夜（2月9日）增設並加強多條市區路線服務。包括N601路線由金鐘（東）往寶達，亦有多條路線仍待運輸署審批，例如20A號線由高鐵西九龍站往啟德（經旺角花墟）；38S號線由銅鑼灣（中央圖書館）往置富；N116號線由北角（健威花園）往慈雲山（中）。

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農曆新年2024｜城巴設深圳灣口岸通宵路線NB3　往返口岸至屯門

農曆新年2024｜城巴設深圳灣口岸通宵路線NB3　往返口岸至屯門

安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖）
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