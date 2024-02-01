農曆新年2024｜城巴設深圳灣口岸通宵路線NB3　往返口岸至屯門

農曆新年期間，深圳灣口岸24小時開放，城巴將於大除夕夜（2月9日）至年初四（2月13日）首次開辦通宵巴士NB3系列路線。NB3號線往返屯門碼頭、屯門市廣場至深圳灣口岸；NB3（特別班次）號線往返屯門市廣場至深圳灣口岸（路線與日間路線B3X相若）。

兩條路線聯合班次頻密達半小時，城巴將預留額外資源視乎需求，適時加密服務。顧客可善用通宵路線N50及N969的轉乘安排，來往油尖旺、中西區及灣仔區至深圳灣口岸。

城巴營運及工程主管（九龍及新界）龔樹人表示，城巴的日夜路線方便顧客不分晝夜隨心、隨時往返深圳灣口岸，盡享假日。作為深圳灣口岸的主要巴士營辦商，城巴一直充分部署人手及車隊資源，已蓄勢待發投入服務。城巴相信是次安排是部署恆常化24小時通關的第一步，期待在更多口岸實施類似安排。