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2024-01-26 12:55:00

農曆新年2024｜年初二煙花匯演歷時23分鐘　呈現「笑臉」「金元寶」等造型

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第六幕「我鍾意」就會呈現「笑臉」和「雙紅心」造型煙花。(直播截圖)

第六幕「我鍾意」就會呈現「笑臉」和「雙紅心」造型煙花。(直播截圖)

事隔4年再舉辦的農曆新年煙花匯演，將於2月11日大年初二晚上8時在維港舉行，贊助機構和製作公司今(26日)交代活動詳情。今年農曆新年煙花匯演將以「龍年百業旺，盛世中華強」為題，八幕煙花歷時約23分鐘，3艘全長650米的躉船在灣仔會展對開的維港發放23,888枚煙花，屆時市民可在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等多處觀賞。整個活動預算約為1,300萬元。

香港各界慶典委員會今舉行農曆新年煙花匯演記者會。(直播截圖) 毛偉誠指，維港夜色獲世界公認，配以特色煙花，相信在國際上更有吸引力。(直播截圖) 第八幕「豐收鑼鼓」就會在夜空綻放「金元寶」及「千輪金雨」造型煙花。 第四幕「家在香港」。(直播截圖) 第二幕「八星賀喜賀賀喜」會有「金色8字」和「紅色8字變爆裂」造型的禮花彈。(直播截圖) 第三幕繁花似錦江南美。(直播截圖) 第五幕「未來我來」。(直播截圖) 第七幕「You Raise Me Up」(直播截圖)。 農曆新年2024｜3條躉船全長650米，在灣仔會展對開的維港發放23,888枚煙花。(網上截圖)

最後30秒密集發放「特大錦冠」造型煙花

3艘躉船可以營造出850米乘250米高的煙花陣，第一幕名叫「龍騰虎躍」﹐寓意孕育出一代代優秀的龍的傳人；第二幕「八星賀喜賀賀喜」會有「金色8字」和「紅色8字變爆裂」造型的煙花彈，寓意廣大市民財源滾滾；第三幕「繁花似錦江西美」會有蝴蝶造型的演花彈在空中閃爍，祝願市民一路生花，華麗前行。

其中第六幕「我鍾意」就會呈現「笑臉」和「雙紅心」造型煙花，提醒大家新一年在生活中放慢步伐，享受各種樂趣。而第八幕「豐收鑼鼓」就會在夜空綻放「金元寶」及「千輪金雨」造型煙花，象徵源源不斷的旺財喜氣，最後更有30秒密集式發放的「特大錦冠」造型煙花。

製作公司：香港煙花比廣州煙花更國際化

負責製作煙花的港星多媒體製作公司行政總裁毛偉誠指，今次的煙花銀幕較十一國慶煙花略為拉闊。被問到廣州大年初一亦會放煙火，歷時45分鐘，比香港的煙花長近一倍，對此香港煙有有何吸引力時，毛偉誠回應指，維港煙花享譽盛名，維港景色獲世界公認，再加上特色煙花，即使廣州煙花時間較長，惟在位置及觀賞性方面，香港煙花的形象比起廣州煙花更國際化。

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