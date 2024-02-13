農曆新年2024｜截至下午4時逾59.3萬人次出入境香港　港珠澳大橋最多人出境

農曆新年4日長假期今日(13日)結束，入境處表示截至下午4時，各管制站有逾59.3萬人次出入境，包括30.8萬人次入境和28.5萬人次出境。

羅湖落馬洲支線近10萬人次入境

數字顯示，最多人取道羅湖入境本港，有54,419人次，其次是4.7萬人次的港珠澳大橋、4.5萬人次的落馬洲支線及4.3萬人次的高鐵西九龍站。出境方面，暫時最多人取道港珠澳大橋，有接近4.9萬人次，包括3.2萬名香港居民，其次是羅湖和落馬洲支線，兩者同樣約有4.4萬人次。

入境處早前預計，由年三十(9日)至年初八(17日)整個農曆新年假期期間，會有約超過750萬人次進出香港，其中約600萬人次預計會經陸路出入，並預計今日為入境高峰期，人次約60.7萬。

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