熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-13 22:28:07

農曆新年2024｜截至晚上9時逾94.7萬人次出入境香港　羅湖逾10萬人次入境

分享：
不少港人在長假期最後一日搭高鐵回港。(陳奕釗攝)

不少港人在長假期最後一日搭高鐵回港。(陳奕釗攝)

農曆新年4日長假期今日(13日)結束，入境處表示截至下午9時，各管制站有逾94.7萬人次出入境，包括53.7萬人次入境和40.9萬人次出境。

▼高鐵西九龍站大批旅客出入境▼

高鐵西九龍站截至今日下午4時，累計有近7萬人出入境。(陳奕釗攝) 高鐵西九龍站截至今日下午4時，累計有近7萬人出入境。(陳奕釗攝) 高鐵西九龍站截至今日下午4時，累計有近7萬人出入境。(陳奕釗攝) 高鐵西九龍站截至今日下午4時，累計有近7萬人出入境。(陳奕釗攝) 高鐵西九龍站截至今日下午4時，累計有近7萬人出入境。(陳奕釗攝) 高鐵西九龍站截至今日下午4時，累計有近7萬人出入境。(陳奕釗攝)

羅湖落馬洲支線近19萬人次入境

數字顯示，最多人取道羅湖入境本港，有10.1萬人次，其次是8.6萬人次的落馬洲支線、7.7萬人次的港珠澳大橋及7.4萬人次的深圳灣管制站，高鐵西九龍站就有6.4萬人次入境。出境方面，同樣是羅湖最多人使用，有接近7萬人次，包括4.6萬名香港居民，其次是港珠澳大橋和落馬洲支線，兩者分別有約6.7萬和6.6萬人次。

入境處早前預計，由年三十(9日)至年初八(17日)整個農曆新年假期期間，會有約超過750萬人次進出香港，其中約600萬人次預計會經陸路出入，並預計今日為入境高峰期，人次約60.7萬。

▼尖沙咀有大量內地旅客▼

天星小輪連續兩日候船乘客過多，運輸署要呼籲乘客改用其他交通工具。(陳奕釗攝) 天星小輪連續兩日候船乘客過多，運輸署要呼籲乘客改用其他交通工具。(陳奕釗攝) 農曆新年長假期最後一日，不少內地遊客到尖沙咀遊覽。(陳奕釗攝) 農曆新年長假期最後一日，不少內地遊客到尖沙咀遊覽。(陳奕釗攝) 農曆新年長假期最後一日，不少內地遊客到尖沙咀遊覽。(陳奕釗攝) 農曆新年長假期最後一日，不少內地遊客到尖沙咀遊覽。(陳奕釗攝) 農曆新年長假期最後一日，不少內地遊客到尖沙咀遊覽。(陳奕釗攝)

天星小輪再逼爆 運輸署籲改搭其他交通

至於尖沙咀今日繼續逼滿內地遊客，不少旅客都選乘連接尖沙咀及中環或灣仔的天星小輪，希望飽覽維多利亞港景色。運輸署今日連續第兩日發出特別交通消息指，尖沙咀天星碼頭非常繁忙並有大量乘客等候乘坐渡輪，呼籲市民考慮使用其他交通工具，至兩個多小時後的下午5時許，宣布人群已散去，天星小輪服務回復正常。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受