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2024-02-06 13:12:25

農曆新年2024｜新春匯演年初一再度登場　體操團體首度獻技　林盛斌兩愛女有份上場

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農曆新年2024｜新春匯演年初一再度登場　體操團體首度獻技　林盛斌兩愛女有份上場

農曆新年2024｜新春匯演年初一再度登場　體操團體首度獻技　林盛斌兩愛女有份上場

闊別香港五年，「國泰新春國際匯演之夜」將於龍年大年初一再度登場，除了帶來9輛特色花車外，亦有29支表演隊伍同場獻技，首次有本地藝術體操團體參與盛事。其中一條紅色、金色閃耀眼前的飛龍，將由30幾位少女透過優雅舞動展示大家眼前。

參與演出的成員有一對「快樂姊妹花」，是藝人林盛斌(Bob)兩個女兒林熹兒和林機兒。姐姐熹兒說很喜歡團體表演，大家一起玩、一起笑，十分開心，對當晚表演既緊張亦期待。妹妹則直言受姐姐影響而學習藝術體操，指姐姐在家裏會教她做動作，有時會被罵哭。但當她辛勤練習，終於做到動作後會很有成功感。林太黃乙頤笑說，年初一會在尖沙咀現場欣賞兩女表演，一眾家族成員當晚亦會準時在電視機面前，感受環球派對的歡欣氣氛之餘，亦能為兩人在盛事演出打氣。

港隊成員有份表演

至於今年15歲的李庭萱和13歲的王詩晴，本身是香港藝術體操代表隊成員，也是今次演出成員之一。兩人既要兼顧學業又要應付港隊日常訓練，為今次盛事演出要在平常每周訓練兩三日之上，再加操一至兩天，每次3至4小時，但她們仍非常積極練習，常常充滿笑容。

農曆新年2024｜新春匯演年初一再度登場　體操團體首度獻技 農曆新年2024｜新春匯演年初一再度登場　體操團體首度獻技 農曆新年2024｜新春匯演年初一再度登場　體操團體首度獻技 李庭萱（右）和王詩晴（左），本身是香港藝術體操代表隊成員 林盛斌兩位女兒林熹兒（左）和林機兒 （右）亦參與這場新春盛事

王詩晴憶述，當天得知藝術體操獲邀為表演隊伍時，身在新加坡比賽的她頓感興奮無比。她說平時都在體育館內表演或比賽，極為期待今次的戶外演出。她又指通常只有家長看表演，今次可以對住香港和全世界的觀眾，是人生第一次。

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「大師姐」李庭萱則說，過往數年較少機會出外比賽，今次有份參與巡遊賀年盛事，面對街頭兩旁數以萬計的觀眾，機會難能可貴，亦有助她們提升狀態，強化出外比賽時的抗壓力，準備將來應付更多比賽及表演。現時為精英運動員的李庭萱，8歲時在電視機目睹俄羅斯奧運金牌女將Margarita Mamun的精彩演出，其後即投身藝術體操行列，未來亦希望以力爭奧運入場券作目標。

今次表演揉合體操元素，運用不同器械，組成如龍的身軀，上演一幕「巨龍追逐明珠」。負責領軍的香港藝術體操專業學院院長楊慧玲表示，非常榮幸能夠在香港這項國際盛事中取得表演席位，不論學員與她都十分重視這場盛事，不斷加緊練習並優化表演，務求更好呈現藝術體操的韻律美。

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團隊熱切期待在市民、旅客面前展示才能，並把新春花車巡遊視作為進一步對外推廣藝術體操的平台。當晚，綿延幾公里的街道將化身成巿區舞台，讓學員以藝術體操「龍躍尖沙咀」，以韻律動作呈現龍的動感，讓藝術體操在鬧市街頭「龍重登場」。

綵排期間，教練楊慧玲指導學員側手翻、前軟翻、跳躍、空中一字馬等多組藝術體操動作，同時兼顧器械拋接、滾動和轉動演出，動作變化豐富，難度系數高，既呈現藝術體操韻律美，亦能展現龍的動感魅力。

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