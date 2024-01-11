農曆新年2024｜新春花車巡遊闊別5年復辦　29支表演隊伍包括日本人氣女子舞團Avantgardey (有片)

隨著疫後復常，大型活動陸續回歸，闊別5年的新春花車巡遊載譽歸來。農曆新年將至，由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆新年大年初一在尖沙咀舉行，屆時將有9輛花車、13支本地表達隊伍及16支國際表演隊伍表現多個項目。

大年初一在尖沙咀舉行

今年活動以「龍騰香港賀新歲」為主題，匯演花車方面，多輛花車以龍為主題，再配合繁花、揮春等元素點綴。參與巡遊的花車除了國泰花車外、亦有來自香港迪士尼及海洋公園的花車，皆融合了自身的特色。此外，亦有賽馬會以駿馬牽頭的花車，以及旅發局由多個幸運風車組成的舞龍的花車。

表演隊伍方面，共有來自12個國家或地區合共16支國際表演隊伍，包括日本女子舞團Avantgardey、西班牙光影炫舞派等；亦有展現內地多元民族風情的廣西壯族自治區壯美廣西鼓樂藝術團等。

門票300元起 1.27上午8時發售

巡遊隊伍將在當晚在香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道發彌敦道前行，在香港喜萊登酒店結束。匯演開始前約下午6時，13個表演團體將先沿巡遊路線呈獻舞蹈、魔術及音樂等表演。活動在文化中心、廣東道及彌敦道設觀眾席，門票售價分別為300元、450元及480元，並於本月27日上午8時在旅發局九龍旅客諮詢中心發售。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，是次活動成本為3,800萬元，預計可吸引15萬人次。至於針對內地旅客的交通安排，正與相關政府部門相討，詳情由政府稍後公布