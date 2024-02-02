農曆新年2024｜旺角花墟道一帶 2月3日至10日實施人流管制及特別交通安排

由於預計農曆新年前將會有大批市民前往旺角花墟一帶選購年花，警方將於2月3日（星期六）至2月10日（星期六）在旺角花墟道一帶，實施人流管制措施及特別交通安排。

人流管制措施

將因應人潮情況，在花墟道、園藝街、園圃街和接鄰的太子道西支路、洗衣街、花園街及運動場道一帶實施人潮管制。

封路及交通改道

下列道路將於2月3日上午8時至2月10日上午8時封閉，持許可證車輛除外：

花墟道

園藝街

園圃街

介乎洗衣街與園圃街的太子道西支路

持有有效許可證的車輛，可於每日凌晨0時01分至下午5時駛入上述路段。