農曆新年2024｜旺角花墟道一帶　2月3日至10日實施人流管制及特別交通安排

由於預計農曆新年前將會有大批市民前往旺角花墟一帶選購年花，警方將於2月3日（星期六）至2月10日（星期六）在旺角花墟道一帶，實施人流管制措施及特別交通安排。
人流管制措施
將因應人潮情況，在花墟道、園藝街、園圃街和接鄰的太子道西支路、洗衣街、花園街及運動場道一帶實施人潮管制。
封路及交通改道
下列道路將於2月3日上午8時至2月10日上午8時封閉，持許可證車輛除外：
- 花墟道
- 園藝街
- 園圃街
- 介乎洗衣街與園圃街的太子道西支路
持有有效許可證的車輛，可於每日凌晨0時01分至下午5時駛入上述路段。
上述封路期間，沿太子道西西行的車輛不准右轉入洗衣街。受影響車輛須改經太子道西西行、通菜街、運動場道／界限街、花園街、太子道西支路及洗衣街。另外，沿太子道西西行近彌敦道的車輛不可掉頭前往太子道西支路。
視乎交通及人潮情況，下列道路或於2月3日上午8時至2月10日上午8時封閉：
- 介乎太子道西支路與界限街的洗衣街
- 介乎太子道西支路與界限街的花園街
- 介乎通菜街與洗衣街的運動場道
- 介乎彌敦道與洗衣街的太子道西支路
停車位暫停使用
位於下列道路的停車位將於2月3日上午8時至2月10日上午8時暫停使用：
- 介乎太子道西支路與界限街的花園街收費錶停車位
- 介乎太子道西支路與界限街的通菜街收費錶停車位
- 介乎通菜街與洗衣街的運動場道收費錶停車位
- 通菜街近運動場道的電單車停車位
- 介乎花園街與通菜街的運動場道電單車停車位
- 介乎通菜街與洗衣街的太子道西天橋底的電單車停車位
位於下列道路的停車位將於2月9日上午8時至2月10日上午8時暫停使用：
- 花園街近界限街的殘疾人士停車位
- 運動場道近通菜街的殘疾人士停車位