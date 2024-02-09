農曆新年2024｜李家超行年宵用約千元買年花　女童問如何能像他一樣優秀

農曆新年2024｜李家超行年宵用約千元買年花 女童問如何像他優秀 回應稱「一年之計在於春要做好計劃」

適逢年三十，行政長官李家超今早到沙田年宵花市，與多名市民及檔主交談，買了年花，還勉勵小朋友努力讀書。 李家超在花市逗留大約40分鐘，途中與蘭花攤檔檔主閒談，李指蘭花很優雅，要挑選一盤送給母親。該盤蘭花售價328元，李家超付330元，指寓意「生生猛猛」。李家超後來再以600元購入6枝百合花，指百合十分高潔。 女童問李家超如何像他優秀 除了購物，李家超與多名市民傾談，包括一名女童。李家超問對方最愛甚麼花？女童回應稱玫瑰。女童更反問李家超如何能如他一樣優秀，李家超回應稱「一年之計在於春，要為未來做好計劃」。問到女童有甚麼新年願望，她指將參與奧數比賽希望奪獎。李家超回憶讀書時得到啟蒙老師指引，有信心女童將來「一定叻過我」。

有市民主動抱小朋友與李家超交談，有家長指3歲的小朋友在電視看到李家超時，經常指住叫「特首，特首」，不過如今看到李家超真人則害羞。李家超看到嬰兒車的小朋友，問對方的母親小朋友出生時多重。一名10歲的女童則請李家超在書本上簽名留念，李家超表示「咁榮幸！」有名女士向李家超道「好開心見到你呀！」李則回應「我仲開心呀！」更有女士指在家中，看電視得知李家超來到沙田花市，「即刻衝出嚟」，更揚言「你(李家超)嚟到沙田，呢個區到時好幸福」。