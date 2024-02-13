農曆新年2024｜海關提醒市民勿攜違禁品入境

農曆新年期間，不少市民及旅客進出香港時，均會攜帶各類物品作手信，惟部分受管制，若不留神隨時誤墮法網。食物方面，海關提醒市民攜帶食米時須注意，根據香港法例第296章《儲備商品條例》，將食米輸入香港或從香港輸出，必須具備有效的許可證，違者可被判罰款港幣50,000元及監禁1年。至於隨個人行李輸入或輸出不超過15公斤食米，只供自己使用或作為禮物，無需許可證。



酒類方面，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶1升酒精濃度以量計多於30%的烈酒進入香港，供本人自用。持香港身份證的旅客，則必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。煙草方面，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19 支香煙；或1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克；或25克其他製成煙草入境，進入香港，旅客如攜帶超逾豁免數量的飲用酒類或煙草入境，應使用紅色通道向海關人員申報，違者最高罰款港幣一百萬元及監禁2年。