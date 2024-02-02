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2024-02-02 18:40:26

農曆新年2024｜港鐵年三十晚通宵行車　明起至初九周末及公眾假期加密班次

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農曆新年2024｜港鐵年三十晚通宵行車　明起至初九周末及公眾假期加密班次

農曆新年2024｜港鐵年三十晚通宵行車　明起至初九周末及公眾假期加密班次

為便利市民及旅客在農曆新年出行，港鐵會在年三十晚(2月9日)通宵行車，並將由明天起(2月3日)至初九(2月18日)的周末及公眾假期加密班次。

加密班次方面，涵蓋重鐵網絡（機場快綫除外）各鐵路綫。年三十當晚，港鐵所有本地鐵路綫（不包括機場快綫及迪士尼綫）以及輕鐵7條路綫將通宵行駛，而港鐵巴士3條路綫則會延長服務時間。農曆新年期間預計合共增加約1,850班車，服務乘客出行。

年三十及初二晚延長羅湖站列車服務

因應政府公布羅湖口岸將於年三十及年初二晚（2月9日及2月11日）延長通關時間至翌日凌晨2時，東鐵綫往返羅湖站的過境列車服務亦會於該兩晚相應延長，東鐵綫往羅湖方向的北行尾班車，將於午夜12時56分由金鐘站開出，並於約凌晨1時46分到達羅湖站，即口岸關閉前約14分鐘。該兩晚最後一班由羅湖站開出的東鐵綫往金鐘方向南行尾班車，則會於凌晨2時半開出（即口岸關閉後約半小時），並於約凌晨3時20分到達金鐘站。至於落馬洲支線管制站口岸於該兩晚則會如常於晚上10時半關閉，東鐵綫落馬洲站不設延長服務。

港鐵公司常務總監 – 香港客運服務楊美珍表示，每年農曆新年期間，港鐵均會加強列車服務，以便利市民外出辦年貨及與親朋歡聚。今年更延長東鐵綫往返羅湖站的過境列車服務，以配合口岸延長通關時間，進一步方便市民及遊客往來兩地，歡度佳節。

農曆新年2024｜港鐵年三十晚通宵行車　明起至初九周末及公眾假期加密班次

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年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖） 年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖） 年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖） 年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖）
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