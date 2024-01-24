農曆新年2024｜羅湖口岸延長兩小時　林世雄：已可滿足大部分過關人士

政府宣布農曆新年特別通關安排，深圳灣口岸在農曆年三十至年初四將24小時通關，羅湖口岸則在年三十及年初二延長運作至凌晨2時。運輸及物流局長林世雄今(24日)在電台表示，年初二的煙花匯演時間與除夕的倒數煙花匯演不同，認為羅湖口岸延長兩小時服務，已可滿足大部分過關人士。
林世雄解釋，羅湖口岸延長兩小時服務，港鐵的服務亦會相應延長，惟鐵路服務延長會影響維修和巡查的「黃金兩小時」，其中部分維修和巡路工作需調動至另一日，故長期延長服務並非太理想，認為今次安排平衡鐵路安全和乘客體驗。
旅遊業界：政府公佈安排及時
旅遊促進會總幹事崔定邦在同一個節目上表示，政府公佈安排及時，可讓內地旅客及早規劃行程和交通，同時亦有助觀察深圳灣口岸在通宵運作後，整體旅客會否延長在港逗留時間，以及會否有助港人北上。他相信新春花車巡遊和煙花匯演在當晚約10時或之前結束，短途內地旅客有足夠時間過關回深圳，不會再重演除夕凌晨時大批內地旅客輪候跨境直通巴的情況。
代表直通巴業界的永東直巴副總經理蔡順基指，公司會加密巴士班次，配合政府深圳灣口岸於農曆年三十至年初四通宵服務，其中經落馬洲皇崗口岸的直通巴，會由現時20至30分鐘一班，增加至高峰時5至10分鐘一班；深圳灣口岸方面，除了有巴士往返深圳，亦會安排巴士到其他大灣區城市。