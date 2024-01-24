農曆新年2024｜羅湖口岸延長兩小時　林世雄：已可滿足大部分過關人士

政府宣布農曆新年特別通關安排，深圳灣口岸在農曆年三十至年初四將24小時通關，羅湖口岸則在年三十及年初二延長運作至凌晨2時。運輸及物流局長林世雄今(24日)在電台表示，年初二的煙花匯演時間與除夕的倒數煙花匯演不同，認為羅湖口岸延長兩小時服務，已可滿足大部分過關人士。

林世雄解釋，羅湖口岸延長兩小時服務，港鐵的服務亦會相應延長，惟鐵路服務延長會影響維修和巡查的「黃金兩小時」，其中部分維修和巡路工作需調動至另一日，故長期延長服務並非太理想，認為今次安排平衡鐵路安全和乘客體驗。