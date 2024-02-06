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2024-02-06 12:17:49

農曆新年2024｜調查：21%受訪者增利是預算　最多市民封20元利是

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農曆新年2024｜調查：21%受訪者增利是預算　最多市民封20元利是

農曆新年2024｜調查：21%受訪者增利是預算　最多市民封20元利是

農曆新年將至，又到了一年一度派利是及收利是的時間。香港研究協會調查發現，21%受訪者增加利是預算，而最多市民、有54%封20元利是。

協會在上月22至31日訪問1,029名市民。屬「派利是」的受訪者中，有21%預計今年封利是的總金額會較去年增加，表示減少金額的佔13%，表示金額差不多的佔61%，而表示無意見的則佔5%。至於平均每封利是的金額，有12%屬「派利是」的受訪者表元派10元、54%派20元，9%派50元，16%派100元或以上，而表示不打算派利是及無意見的則共佔8%。綜合而言，較低金額（10元、20元）利是比例上升，50元的比例下跌，較高金額（100元或以上）亦是上升，顯示今年平均每封利是的金額呈現兩極化。惟表示封20元利是的市民增幅最大且超過50%，協會相信與全球經濟低迷下，市民趨於「手緊」有關。

今年不打算外遊的市民較多

調查發現，31%受訪者今年表示一定會及多數會出外旅遊，表示一定不會及多數不會的合共62%，而表示未決定及無意見的共佔7%，結果顯示市民的外遊意欲明顯升溫。對於今年農曆新年消費與去年的變化，有38%受訪者對此表示差不多，表示增加的佔35%，表示減少的佔19%，而表示未決定及無意見的則共佔9%，結果顯示今年新春消費意欲較去年減弱。調查亦發現，32%受訪者預計今年會加薪，表示不會的佔30%。預計會加薪的比例5年來首次超越不會加薪，顯示市民對薪酬上調的預期趨於樂觀。

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