農曆新年2024｜跨境私家車年三十至年初四　凌晨經皇崗口岸過關須持許可證 (持續更新)

他續指，為免因跨境私家車在落馬洲皇崗口岸出現瓶頸情況，運輸署會在新田一帶、通往落馬洲皇崗口岸的主要路段，設立指定行車線予跨境巴士、「黃巴」、小巴及的士等公共交通工具專用，確保交通暢順。 他又說，入境處預計農曆新年假期間，約有750萬人次經海、陸、空管制站進出香港，當中約有600萬人次經陸路進出境，羅湖口岸佔最多，因此延長羅湖口岸服務時間至凌晨2時，期間港鐵東鐵綫由金鐘至往羅湖最後一班車，將於凌晨1時開出，跨境巴士亦會增加班。他估計巴士及鐵路在年三十及初二的晚上9時至翌日凌晨1時的4小時內，能提供約8萬人總運力，足夠疏導返內地人潮。

被問到為何深圳灣口岸在農曆年假期間能24小時運作，但羅湖只能延長服務時間兩天，卓永興回應指是由於鐵路需要每晚進行維修保養，方能保時安全運作；運輸局局長林世雄就指，鐵路公司需要在每晚「黃金2小時」進行「巡路」及維修等工作；鄧炳強就表示深圳灣口岸本身設計上能做到24小時通關，故在該口岸設備上能配合安排。