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2024-01-23 17:25:00

農曆新年2024｜跨境私家車年三十至年初四　凌晨經皇崗口岸過關須持許可證 (持續更新)

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卓永興指各項人才計劃至今共收超過20萬份申請。(資料圖片)

卓永興。(資料圖片)

17:25更新】特首李家超今(23日)宣布農曆新年特別通關安排，深圳灣口岸在農曆年三十至年初四延至24小時通關，羅湖口岸則在年三十至年初二延長運作至凌晨2時。署理政務司長卓永興聯同保安局長鄧炳強等下午交代進一步安排，當中政府預計農曆新年假期間，約有750萬人次進出入香港，同時跨境私家車年三十至年初四期間，凌晨經皇崗口岸過關必須持有許可證。

卓永興指，由於去年除夕晚有大批私家車過關，導致落馬洲口岸堵塞，與內地當局商討後，深圳灣口岸將於在農曆年三十(29日)至年初四(213日)期間通宵運作，並提供通宵旅客及客車清關服務，屆時所有持有深圳灣、落馬洲皇崗、文錦渡或沙頭角口岸許可證的跨證私家車可以在凌晨12時至翌日6時使用，但考慮到落馬洲皇崗口岸正進行重建升級工程，只有數個櫃台可提供服務，若跨境私家車並無持有落馬洲皇崗口岸的許可證，年三十至年初四期間，只可使用深圳灣口岸。

他續指，為免因跨境私家車在落馬洲皇崗口岸出現瓶頸情況，運輸署會在新田一帶、通往落馬洲皇崗口岸的主要路段，設立指定行車線予跨境巴士、「黃巴」、小巴及的士等公共交通工具專用，確保交通暢順。

他又說，入境處預計農曆新年假期間，約有750萬人次經海、陸、空管制站進出香港，當中約有600萬人次經陸路進出境，羅湖口岸佔最多，因此延長羅湖口岸服務時間至凌晨2時，期間港鐵東鐵綫由金鐘至往羅湖最後一班車，將於凌晨1時開出，跨境巴士亦會增加班。他估計巴士及鐵路在年三十及初二的晚上9時至翌日凌晨1時的4小時內，能提供約8萬人總運力，足夠疏導返內地人潮。

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被問到為何深圳灣口岸在農曆年假期間能24小時運作，但羅湖只能延長服務時間兩天，卓永興回應指是由於鐵路需要每晚進行維修保養，方能保時安全運作；運輸局局長林世雄就指，鐵路公司需要在每晚「黃金2小時」進行「巡路」及維修等工作；鄧炳強就表示深圳灣口岸本身設計上能做到24小時通關，故在該口岸設備上能配合安排。

【13:54更新】特首李家超今日(23日)早上在行會前表示，特區政府和深圳當局達成共識，延長深圳灣口岸和羅湖口岸在春節期間的通關安排。其中，深圳灣口岸在年三十至年初四，即2月9日至2月13日，由原本晚上12小時關閉，改為24小時通宵服務，包括旅客和車輛；而羅湖口岸則在年三十至年初二，延長運作2小時至凌晨2時，港鐵東鐵綫亦會相應延長服務。署理政務司長卓永興將聯同保安局長鄧炳強、運輸及物流局長林世雄，以及文化體育及旅遊局長楊潤雄，今日(23日)下午4時30分就農曆新年假期特別通關安排會見傳媒。

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