農曆新年2024｜15個年宵市場今日開鑼 逾半設快餐攤位(附各區詳情)

一年一度的年宵市場今日(4日)開鑼！2024年農曆年宵市場於今日(4日)至10日(年初一)清晨7時，一連7天在15個地點舉行。今年年宵共設約1,500個濕貨、乾貨、快餐和主題攤位，售賣賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等。除濕貨攤位銷售年花外，受疫情影響而暫停的乾貨和快餐攤位今年亦會重開。