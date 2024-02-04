農曆新年2024｜15個年宵市場今日開鑼 逾半設快餐攤位(附各區詳情)

一年一度的年宵市場今日(4日)開鑼！2024年農曆年宵市場於今日(4日)至10日(年初一)清晨7時，一連7天在15個地點舉行。今年年宵共設約1,500個濕貨、乾貨、快餐和主題攤位，售賣賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等。除濕貨攤位銷售年花外，受疫情影響而暫停的乾貨和快餐攤位今年亦會重開。
食環署表示，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。15個年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠迫程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。
15個年宵市場均設濕貨攤位及乾貨攤位，當中9個年宵市場亦設快餐攤位。詳情如下 ：
港島及離島區：
銅鑼灣 維多利亞公園(設快餐攤位)
東涌 達東路花園
九龍區
旺角 界限街花墟公園(設快餐攤位)
深水埗 長沙灣遊樂場(設快餐攤位)
黃大仙 摩士公園(設快餐攤位)
觀塘 觀塘遊樂場(設快餐攤位)
新界區
荃灣 沙咀道遊樂場
元朗 東頭工業區遊樂場(設快餐攤位)
沙田 源禾遊樂場
大埔 天后宮風水廣場(設快餐攤位)
屯門 天后廟廣場(設快餐攤位)
北區 石湖墟遊樂場
葵青 葵涌運動場
西貢 萬宜遊樂場
將軍澳 寶康公園(設快餐攤位)