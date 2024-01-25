農曆新年2024｜3間發鈔銀行今起可兌新鈔　市民：一年一次開心吓 (更新)

滙豐指，首日共為約2.7萬名即場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票，亦推出「迎新鈔」提款機。

農曆新年將至，本港3間發鈔銀行，包括滙豐、中銀及渣打，今(25日)起至2月9日，將提供新鈔及混合新舊鈔的「迎新鈔」，以供市民兌換。3間銀行分行今起周六，一連3天將提早1小時，即早上8時營業。

市民指不會因經濟差少封利是

在旺角滙豐銀行，今早7時半前已有不少長者排隊等候兌換，有市民形容「一年一次開心吓」，又說不會因目前經濟差而減少封利是，惟亦有市民說今年經濟好轉，會多派利是。銀行安排他們在室內位置等候。市民可兌換3,000元一套的新鈔，或6,000元一套的新鈔連迎新鈔。

滙豐今年推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，有需要的市民可今起到本月31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及部分公共屋邨流動銀行的指定自動櫃員機，提取港幣20元及50元「迎新鈔」。

滙豐指，首日共為約2.7萬名即場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票。目前所有網上預約換新鈔名額已滿。滙豐客戶仍可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔；分行亦備有足夠的迎新鈔讓未有領取籌號或網上預約的客戶兌換，有關安將維持至2月9日(年三十)。