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2024-01-25 18:18:00

農曆新年2024｜3間發鈔銀行今起可兌新鈔　市民：一年一次開心吓 (更新)

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農曆新年2024｜3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打，今日起可兌新鈔。(蘇文傑攝)

農曆新年2024｜3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打，今日起可兌新鈔。(蘇文傑攝)

農曆新年將至，本港3間發鈔銀行，包括滙豐、中銀及渣打，今(25日)起至2月9日，將提供新鈔及混合新舊鈔的「迎新鈔」，以供市民兌換。3間銀行分行今起周六，一連3天將提早1小時，即早上8時營業。

滙豐指，首日共為約2.7萬名即場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票，亦推出「迎新鈔」提款機。

農曆新年2024｜在旺角滙豐銀行，今早7時半前已有不少長者排隊等候兌換。(蘇文傑攝) 農曆新年2024｜在旺角滙豐銀行，今早7時半前已有不少市民排隊等候兌換。(蘇文傑攝) 農曆新年2024｜在旺角滙豐銀行，今早7時半前已有不少市民排隊等候兌換。(蘇文傑攝) 農曆新年2024｜市民可兌換3,000元一套的新鈔，或6,000元一套的新鈔連迎新鈔。(蘇文傑攝) 農曆新年2024｜3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打，今日起可兌新鈔。(蘇文傑攝) 農曆新年2024｜3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打，今日起可兌新鈔。(蘇文傑攝)

市民指不會因經濟差少封利是

在旺角滙豐銀行，今早7時半前已有不少長者排隊等候兌換，有市民形容「一年一次開心吓」，又說不會因目前經濟差而減少封利是，惟亦有市民說今年經濟好轉，會多派利是。銀行安排他們在室內位置等候。市民可兌換3,000元一套的新鈔，或6,000元一套的新鈔連迎新鈔。

滙豐今年推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，有需要的市民可今起到本月31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及部分公共屋邨流動銀行的指定自動櫃員機，提取港幣20元及50元「迎新鈔」。

滙豐指，首日共為約2.7萬名即場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票。目前所有網上預約換新鈔名額已滿。滙豐客戶仍可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔；分行亦備有足夠的迎新鈔讓未有領取籌號或網上預約的客戶兌換，有關安將維持至2月9日(年三十)。

中銀香港分行由今天至2月9日期間，為市民提供即場領籌兌換新鈔服務。

中銀香港分行由今天至2月9日期間，為市民提供即場領籌兌換新鈔服務。

至於中銀香港分行今天為兌換新鈔首日，早上有不少市民到該行分行兌換新鈔及「迎新鈔」，整體運作暢順。中銀香港表示，除手機銀行外，該行今年新增網頁預約新鈔服務，網上預約名額較去年增加一倍，由於市民反應熱烈，預約名額已全滿。

渣打香港指，今年是全面復常後首個農曆新年，市民對新鈔的需求較往年熱烈，今早來分行兌換新鈔的人流比去年增加約3成，網上預訂新鈔服務更是開放首日隨即爆滿，分行預備的「迎新鈔」數量亦較去年增加超過一倍。

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