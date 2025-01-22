農曆新年2025｜八達通1.27起派888萬元利是 冀吸引港人新年留港消費

八達通1.27起派888萬元利是 冀吸引港人新年留港消費 (鍾式明攝)

八達通今日(22日)宣布，將於下周一(27日)起，一連33日大派888萬元，合計120萬封利是，及超過6000萬元的商戶優惠，市民使用手機或八達通App掃描大型戶外廣告的二維碼，並遊玩小遊戲就搶利是！八達通希望活動吸引全港市民參與，在節日期間，市民留港消費，刺激本地經濟。 八達通推出歷來最大型的農曆新年推廣活動「八達通同你『嘟』聲報喜」，活動重頭戲為派888萬元利是。八達通公司由1月27日至2月28日期間，每日分3個時段派發利是，包括早上7時、中午11時及傍晚6時，每日派發的利是數目有一定限額，市民每日限搶一封利是。

如何搶利是 市民可透過掃描大型戶外廣告二維碼、點擊線上、八達通app內活動廣告及用電話輕碰商戶夥伴店內宣傳品的NFC標誌，即可挑戰小遊戲，完成後可隨機獲得2元、6元、8元或88元利是。 得到利是的市民須留意，利是有單一消費金額要求，消費滿100元，即可兌換2元、6元或8元利是；消費滿500元即可兌換88元利是。市民須在成功領取利是當日或翌日，以已連結至「好賞嘟」的八達通於零售、餐飲、乘搭公共交通工具或的士、購買交通月票、泊車等方式，完成單次合資格交易，及後可透過八達通App拍卡領取利是金額，否則利是將於第三日過期失效。