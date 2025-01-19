農曆新年2025｜多名市民內地攜蘭花返港 海關：人工培植蘭花受管制

農曆新年將至，不少市民或會選擇北上辦年貨，惟部分賀年植物或賀年貨品是違禁品，不能攜帶入境。海關表示，近日在陸路邊境口岸緝獲多宗市民非法由內地攜帶蘭花返港的案件，當中有市民誤以為進口人工培植的蘭花不受管制。
海關提醒市民，蘭花是受香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》管制的物種(包括人工培植的品種)，進出口均需申請許可證。任何人在未領有所需許可證下進出口瀕危物種，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。
含有生肉的餃子及雲吞均不可攜帶入境
此外，有不同食物或物品都不允許攜帶入境。食物方面，旅客攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證機關簽發的衞生證明書或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。最高罰款港幣50,000元及監禁6個月。此外，未經煮熟而含有生肉的餃子及雲吞均不可攜帶入境。
此外，旅客攜帶瀕危動植物物入境，如未有事先申領漁農自然護理署發出的許可證，最高罰款港幣10,000,000及監禁10年。常見的物種包括蘭花、花旗參、石斛、天麻及海參等。
酒類方面，旅客如攜帶超逾豁免數量的飲用酒類或煙草入境，應使用紅色通道向海關申報。飲用酒類：年滿18歲的旅客，可免稅攜帶1升酒精濃度以量計多於30%的烈酒進入香港，供本人自用。持香港身份證的旅客，則必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免。