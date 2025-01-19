農曆新年2025｜多名市民內地攜蘭花返港 海關：人工培植蘭花受管制

農曆新年將至，不少市民或會選擇北上辦年貨，惟部分賀年植物或賀年貨品是違禁品，不能攜帶入境。海關表示，近日在陸路邊境口岸緝獲多宗市民非法由內地攜帶蘭花返港的案件，當中有市民誤以為進口人工培植的蘭花不受管制。

海關提醒市民，蘭花是受香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》管制的物種(包括人工培植的品種)，進出口均需申請許可證。任何人在未領有所需許可證下進出口瀕危物種，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。