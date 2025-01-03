農曆新年2025｜家務助理期望大掃除時薪170元 勞聯促打擊內地非法勞工 (陳芷晴攝)

農曆新年將至，不少家庭會選擇聘請家務助理幫忙大掃除。港九勞工社團聯會（勞聯）期望本年家務助理時薪應增加5%或以上，而大掃除期間時薪應至少有170元。 勞聯在今年10月訪問了215名家務助理，28%時薪100元以下；61%受訪者時薪120元或以下。在受訪者中，有接近80%人覺得今年應調升時薪，當中37%受訪者要求調升5%以上。對今年大掃除時薪期望方面，有近90%受訪者期望時薪至少有150元以上，當中選擇151元至170 元的最多，佔整體受訪者的51%。家務助理梁翠兒指大掃除比平日的工作量大增，會搬開傢俬仔細清潔每個位置，「踎高踎低連天花板都抹」，更導致身體勞損。她指現時冬天較涼做得舒服，但夏天「大汗疊細汗」，希望僱主加薪令他們「活得好啲」。

懷疑非法勞工來港擔任家務助理 另外，隨著兩地來往緊密，有疑似內地清潔公司招攬內地居民來港進行家務助理工作。在社交平台亦發現有很多自薦或需經介紹的家務助理帖文或廣告，部分聲稱在「香港開荒保潔」。勞聯主席、立法會議員林振昇擔心或涉及非法勞工，他翻查部分廣告，多以單位呎吋報價，例如每呎收取5、6元，以500呎單位計算收取約3,000元，安排3、4名內地工人在單位工作1天。他指相比起香港家務助理薪酬，同樣價錢亦可聘請2至3人，價錢相差不遠。他直言與其承擔風險聘請非法勞工，並需讓內地中介公司抽佣，不如透過僱員再培訓局的免費中介服務，聘請有保障的本地家務助理。他認同較難逐家逐戶巡查是否有非法勞工擔任家務助理，但仍期望當局聯同內地相關部門進行打擊工作。

家務助理工作時普遍會遇到大大小小的勞損，梁翠兒指當詢問僱主勞工保險事宜，對方一句回覆已購買保險，不便提供私人文件。家務助理就唯有相信對方已購買勞工保險，而當不幸受傷也未必可受保，或因當時受傷不嚴重而無去醫院檢查。即使檢查了，醫生或指只是皮外傷，未必受保。林振昇認同很多家務助理為免問長問短，不好意思要僱主出示文件，擔心影響雙方關係。他認為很多僱主未必是逃避責任，而是經朋友介紹即日安排家務助理工作，「以為好簡單」，不清楚需購買保險。故此，林振昇期望加強監管和宣傳教育，而家務助理及僱主雙方都應能於預約平台即時查閱保單內容，保障雙方權益。