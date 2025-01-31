農曆新年2025｜崔定邦：年廿九至今酒店入住率近百分百

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，今年農曆年，本港出境旅行團數目整體有增長，但幅度與去年春節假期有不同，原因主要是今年農曆年假與聖誕假期十分接近，其次是去年的春節，港人呈現報復式旅遊，很多時未必計較價錢，今年報團外遊的市民，大多會衡量價格，亦會就不同旅行社提供的選擇作比較。至於價錢方面，團費整體跟去年差不多，大灣區城市的成本則有所增加。

市民擔心泰國情況改去其他地方

崔定邦在港台節目《千禧年代》說，內地許多城市今年農曆年假，安排很多慶祝活動，部分更預留貴賓區接待港人旅客。過去數天到內地的旅行團，每日都有600至800團，相較平時周六周日、每日大約500團的數目，明顯增加，最受歡迎是短途線主要是大灣區城市，另外還有潮汕，雲南桂州等地都有。其他國家，最受港人歡迎的地點仍是日本和南韓。他提到，不少原本想去泰國的市民，因為擔心泰國的情況，改去其他地方，包括內地，台灣，南韓等。